Fortnite 15.20: tutte le novità dell'aggiornamento

Grazie al dataminer iFireMonkey, sappiamo inoltre che l'aggiornamento di Fortnite 15.20 pesa, in versione PC, 2.11 GB. Per il momento non abbiamo informazioni sul peso della versione console.

Come sempre, nell'aggiornamento di Fortnite 15.20 non mancano correzioni ai bug, che potete trovare nel dettaglio sul sito ufficiale di Epic Games .

Battaglia Reale | Fortnite 15.20

Infine, vediamo tutti i dettagli svelati dai dataminer per la Battaglia Reale nascosti nell'aggiornamento di Fortnite 15.20. Vi ricordiamo infatti che da molto tempo Epic Games ha smesso di specificare i dettagli dell'update per la modalità Battaglia Reale, costringendo quindi i giocatori a scoprire di persona i macrocambiamenti e affidarsi ai dataminer per le modifiche più microscopiche.

Armi

Prima di tutto, grazie alle email di anteprima inviate da Epic ai content creator e agli streamer di Fortnite, possiamo vedere che è disponibile un nuovo fucile a pompa chiamato "Lever Action Shotgun". Viene descritta come un'arma molto potente in grado di eliminare gli avversari con un singolo colpo preciso: è disponibile nei loot drop regolari. Come potete vedere nel tweet di iFireMonkey, l'arma arriverà a un massimo di 12.7 danni per proiettile (il fucile spara più proiettili, quindi un colpo a segno infligge molto danno).

Inoltre, tramite i Lingotti di Fortnite è possibile ottenere una nuova arma esotica: le Hop Rock Dualies, una doppia pistola che usa proiettili medi, infligge 43 danni ai giocatori, dispone di un caricatore da 18 colpi con tempo di ricarica pari a 2.7 secondi. Potete vedere le armi qui sotto, nel tweet del dataminer Hypex.

Skin, costumi ed elementi cosmetici

Sempre secondo l'anteprima di Epic Games, pare che la skin segreta di Fortnite Stagione 5 è sempre più vicina: anche se non è stata data conferma ufficiale, i giocatori del battle royale sono oramai convinti che si tratti di Predator. A questo riguardo, nel gioco sono stati inseriti i seguenti elementi cosmetici.

Inoltre, secondo Hypex, Predator sarà anche un NPC/Boss: sono infatti stati trovati nel codice di gioco delle musiche da battaglia dedicate, oltre a un suono d'allerta. Inoltre, è già stata trovata la navicella di Predator all'interno della mappa dell'aggiornamento di Fortnite 15.20. Ecco le immagini nel tweet di iFireMonkey.

Predator avrà anche una serie di missioni dedicate. Precisamente, per il momento pare che siano quattro:



Trova la navicella misteriosa Parla con Beed Boss, Remedy e Dummy Raccogli medikit Raccogli armi leggendarie o di rarità superiore

Se volete vedere tutti gli elementi cosmetici introdotti nell'aggiornamento di Fortnite 15.20, potete visualizzare il video completo di iFire Monkey, disponibile qui sotto.

Infine, vi segnaliamo che il bug del Club di Fortnite è risolto, Epic dà V-Bucks extra per scusarsi!