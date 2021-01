Fortnite Crew: bug impedisce di ottenere V-Bucks nel Club di Fortnite

Epic Games, alla fine del 2020, ha rilasciato un nuovo abbonamento dedicato a Fortnite, il suo battle royale. Parliamo di Fortnite Crew, il quale, al costo di 11.99 euro al mese, permette di accedere a una serie di costumi e oggetti cosmetici esclusivi, oltre a 1.000 V-Bucks. Ora, pare però che il Club di Fortnite sia soggetto a un bug che impedisce l'assegnazione della suddetta valuta.

Vai utenti hanno infatti segnalato il problema: pur avendo attivato il rinnovo automatico dell'abbonamento, infatti, i giocatori non hanno ottenuto i propri 1.000 V-Bucks. Pare inoltre che per il momento non vi siano soluzioni in arrivo al problema: in pratica, i giocatori non potranno far altro se non aspettare una correzione da parte di Epic Games. Siamo abbastanza sicuri che, una volta corretto il problema, tutti i giocatori otterranno i propri V-Bucks (e probabilmente anche un extra, come scusa ufficiale da parte di Epic).

Non si tratta del primo problema per l'abbonamento di Fortnite Crew: il Club era infatti stato rilasciato in anticipo sulla tabella di marcia e molti giocatori erano stati in grado di acquistarlo in anticipo. Epic ha poi rimborsato tali giocatori, dandogli anche dei V-Bucks extra per scusarsi dell'accaduto.

Il Fortnite Crew di questo mese include una skin di Green Arrow insieme a un paio di oggetti cosmetici. Lo scorso mese, invece, era stato rilasciato il costume "Galaxia" insieme a una variante skin, oltre a due oggetti cosmetici (piccozza e dorso decorativo).

Infine, vi ricordiamo che sono disponibili le sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 5.