Cyberpunk 2077: siamo arrivati a 5 cause legali nel solo USA, è record?

RM Law ha annunciato di aver fatto causa a CD Projekt Group in merito a una potenziale frode, ovviamente legata a Cyberpunk 2077. Lo studio ha affermato che esiste la possibilità che la compagnia polacca abbia volontariamente ingannato i consumatori o comunque abbia evitato di svelare informazioni chiave legate al gioco in versione PS4 e Xbox One. Con questa, arriviamo a un totale di cinque cause legali sul solo suolo USA.

Oltre a RM Law, anche Schall Law, Rosen Law, Bragar Eagel & Squire, Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz stanno facendo causa a CD Projekt Group per la vicenda di Cyberpunk 2077. Inoltre, pare che anche Faruqi & Faruqi, LLP stia investigando sulla società polacca, sempre per una possibile frode.

La situazione è ovviamente molto seria e se tutte le cause dovessero andare a buon fine potrebbe essere un duro colpo per CD Projekt. Attualmente è impossibile dire quali potrebbero essere le ripercussioni sul lungo periodo, in ogni caso.

Inoltre, l'antitrust polacca ha deciso di tenere sotto controllo Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED per assicurarsi che il processo di aggiornamento e correzione del gioco prosegua entro certi tempi. Infine, vi segnaliamo che Cyberpunk 2077 è ancora pieno di segreti e ci vorrà tempo per trovarli tutti, secondo Pawel Sasko, lead quest designer del gioco.