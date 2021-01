System Shock 2: Enhanced Edition con supporto VR, Nightdive Studios mostra i controlli

System Shock 2: Enhanced Edition continua il suo percorso di sviluppo presso Nightdive Studios, che hanno peraltro dimostrato come il supporto per VR sia comunque in lavorazione presso il team, nonostante i dubbi sulla sua presenza.

In un breve video pubblicato su Twitter, gli sviluppatori hanno mostrato un esempio di utilizzo di System Shock 2: Enhanced Edition attraverso VR, in particolare utilizzando il Valve Index e i suoi particolari controller, in risposta a coloro che chiedevano se il supporto VR era ancora previsto o meno.

È notevole notare anche la fedeltà nella riproduzione dei movimenti: nella breve clip mostrata, l'uso del controller di Valve Index determina la riproduzione dello stesso movimento nel gioco, con un risultato decisamente impressionante.

In particolare, nel video vediamo un veloce combattimento contro una delle inquietanti "scimmie psichiche" presenti in System Shock 2, ma anche la reazione di elementi di scenario ai colpi inferti semplicemente muovendo le mani con uno strumento.

Annunciato da Nightdive Studios nell'agosto 2019 e protagonista di una campagna Kickstarter di successo, System Shock 2: Enhanced Edition continua dunque il suo percorso, mentre nel frattempo restiamo in attesa di informazioni su System Shock 3.