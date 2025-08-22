L'edizione rimasterizzata di System Shock 2 ora supporta tutte le mod dell'originale

System Shock 2: 25th Anniversary Edition, edizione rimasterizzata del classico di Irrational, recentemente pubblicata da Nightdive Studios, è stato aggiornato alla versione 1.2 con una novità che ha reso felice la comunità: l'aggiunta del supporto delle mod, comprese quelle pubblicate per il titolo originale. In realtà alcune mod erano già compatibili, ma ora lo sono davvero tutte (o quasi).

Nella nota di rilascio si può leggere: "Aggiunto il supporto per le campagne personalizzate (missioni dei fan)". Un'annotazione breve, che per molti significa il mondo, perché consente di usare tutte le campagne e le missioni amatoriali con la nuova edizione del gioco.