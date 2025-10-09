0

GOG ha annunciato che continuerà a supportare System Shock 2, nonostante la rimozione dalla vendita

Il negozio digitale GOG ha annunciato che non interromperà il supporto a System Shock 2, nonostante la rimozione dalla vendita.

09/10/2025
SHODAN in System Shock 2
System Shock 2
System Shock 2
Ieri, Atari ha annunciato che rimuoverà la versione del 1999 di System Shock 2 dai negozi digitali, lasciando in vendita solo System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, che comprende anche l'originale. Si tratta di una mossa attesa, che serve a favorire le vendite della nuova edizione. GOG, che non può opporsi alla rimozione del gioco, ha annunciato che continuerà a supportarlo nel suo programma di preservazione e che lo aggiungerà automaticamente alla libreria di tutti quelli che hanno acquistato solo System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Chiaramente, Atari è d'accordo, visto che possiede la proprietà intellettuale della serie.

Un pezzo di storia

"Come forse avrete saputo, ci sono alcune modifiche imminenti al modo in cui System Shock 2 (1999) sarà offerto su GOG." Ha esordito l'annuncio, che poi ha spiegato: "La versione classica non sarà più disponibile come acquisto separato a partire da domani, 10 ottobre. Sarà invece inclusa automaticamente con System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

Uno dei nemici di System Shock 2

"Se possedete già l'edizione rimasterizzata, ma non System Shock 2 (1999), vedrete presto il titolo aggiunto automaticamente alla vostra libreria, senza che sia richiesta alcuna azione."

GOG ha anche specificato che "la versione originale del 1999 rimane parte del GOG Preservation Program. Ciò significa che il nostro team continuerà a mantenerla e ad aggiornarla per garantire che funzioni senza problemi sui sistemi moderni per le generazioni a venire."

Come non concordare con la conclusione del messaggio? "Anche se System Shock 2 (1999) non sarà più venduto separatamente, continuerà a mantenere il suo posto come parte importante della storia dei videogiochi, che ci impegniamo a mantenere viva e giocabile."

