Layers of Fear arriva su Nintendo Switch 2, I Hate This Place rinviato: i piani di Bloober sui prossimi giochi

Bloober Team è diventato uno studio decisamente impegnato, sia sul piano dello sviluppo che su quello del publishing, a giudicare dal piano annunciato sui prossimi giochi in arrivo, che comprende il lancio di Layers of Fear su Nintendo Switch 2, il rinvio di I Hate This Place e altro .

Il piano completo dei progetti in corso

Altra notizia di rilievo da parte del team è il rinvio di I Hate This Place, il particolare horror isometrico da parte di Rock Square Thunder che era previsto arrivare il 7 novembre ed è invece stato sposato alla nuova data di uscita del 29 gennaio 2026.

Ci sono poi anche altre informazioni riguardanti titoli in sviluppo presso altri team, attraverso la nuova organizzazione dello studio con sussidiarie che stanno portando avanti vari altri progetti, di cui possiamo vedere un riepilogo.

Questa è dunque la situazione generale presso Bloober Team e studi collegati, in base al piano attuale:

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition - Una raccolta completa della serie in arrivo su Nintendo Switch 2 entro la fine del 2025

I Hate This Place (PS5, Xbox Series, Switch, PC), di Broken Mirror Games, è stato posticipato al 29 gennaio 2026

Project F, in sviluppo presso Broken Mirror Games, è previsto per il 2026, con dettagli che arriveranno in seguito

Project M (Switch 2, Switch) in sviluppo presso Broken Mirror Games, è un'esclusiva per le console Nintendo in arrivo nel 2026

Star Trek: Infection (conosciuto in precedenza come Project I, second-party) è un horror per realtà virtuale basato su Star Trek, in arrivo su Meta Quest 3 e SteamVR l'11 dicembre 2025

Fra tutte le comunicazioni ne manca una che era particolarmente attesa, ovvero la possibilità che Silent Hill 2 sia in arrivo su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, sebbene l'eventuale annuncio di questo sia probabilmente competenza di Konami.