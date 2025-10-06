0

Silent Hill 2 è in arrivo su Xbox e Nintendo Switch 2? L'annuncio del DLC è imminente?

A quanto pare Silent Hill 2 potrebbe finire presto al centro di alcune importanti novità, come l'annuncio delle versioni Xbox e Nintendo Switch 2, nonché la presentazione del chiacchierato DLC.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/10/2025
Silent Hill 2 potrebbe arrivare presto anche su Xbox e Nintendo Switch 2, almeno stando ad alcuni indizi che tuttavia sono già stati bollati come controversi e che riguardano il layout del sito ufficiale del gioco, che avrebbe "lasciato spazio" a due slot fra le piattaforme.

Quel che è certo è che l'accordo di esclusività con PlayStation dovrebbe scadere a breve, per la precisione fra due giorni, l'8 ottobre. Esiste dunque effettivamente la possibilità di un annuncio in tal senso, come già accaduto svariate volte in passato.

Non è tutto: secondo quanto riferito dal noto leaker Dusk Golem, con la pubblicazione dell'attesa patch per PS5 Pro potrebbe arrivare anche la conferma del tanto chiacchierato DLC Born From a Wish, che dovrebbe avere per protagonista Maria.

La fonte in questione riferisce che Konami abbia intenzione di legare il debutto dell'espansione all'uscita del nuovo film di Silent Hill, così che i due progetti possano spingersi a vicenda.

Bloober Team lavora al remake del primo Silent Hill

In attesa di capire quanto di questi rumor corrisponda al vero, Bloober Team ha confermato di star lavorando al remake del primo Silent Hill, che si pone probabilmente come un'operazione ancora più complessa rispetto a quanto fatto con il secondo capitolo della saga.

Pubblicato originariamente nel 1999 su PlayStation, Silent Hill era caratterizzato da soluzioni ed espedienti pensati anche e soprattutto per aggirare i limiti tecnici della prima console Sony, e sarà interessante vedere in che modo gli sviluppatori dello studio polacco andranno a rivisitare queste meccaniche.

