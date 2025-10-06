Silent Hill 2 è in arrivo su Xbox e Nintendo Switch 2? L'annuncio del DLC è imminente?

Silent Hill 2 potrebbe arrivare presto anche su Xbox e Nintendo Switch 2, almeno stando ad alcuni indizi che tuttavia sono già stati bollati come controversi e che riguardano il layout del sito ufficiale del gioco, che avrebbe "lasciato spazio" a due slot fra le piattaforme.

Quel che è certo è che l'accordo di esclusività con PlayStation dovrebbe scadere a breve, per la precisione fra due giorni, l'8 ottobre. Esiste dunque effettivamente la possibilità di un annuncio in tal senso, come già accaduto svariate volte in passato.

Non è tutto: secondo quanto riferito dal noto leaker Dusk Golem, con la pubblicazione dell'attesa patch per PS5 Pro potrebbe arrivare anche la conferma del tanto chiacchierato DLC Born From a Wish, che dovrebbe avere per protagonista Maria.

La fonte in questione riferisce che Konami abbia intenzione di legare il debutto dell'espansione all'uscita del nuovo film di Silent Hill, così che i due progetti possano spingersi a vicenda.