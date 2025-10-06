Quanto ha venduto Ghost of Yotei? Lo rivela un responsabile di PlayStation Asia

Quanto ha venduto Ghost of Yotei? Stando a quanto rivelato dal Director of Sales Operations di PlayStation Asia, l'esclusiva sviluppata da Sucker Punch ha totalizzato finora 2 milioni di copie vendute.
"Congratulazioni per il lancio di Ghost of Yotei, che ha segnato un traguardo straordinario, incantando i giocatori e catturando l'immaginazione del pubblico in tutto il mondo", si legge nel post celebrativo pubblicato dal responsabile di PlayStation Asia.
"Raggiungere due milioni di copie vendute è una testimonianza della sua narrazione profonda e del suo fascino senza tempo, capace di entrare in sintonia con il pubblico e di conquistarsi un posto fra le storie più amate."
Il post appare certamente plausibile, anche alla luce dell'esordio di Ghost of Yotei al primo posto della classifica UK, davanti a un EA Sports FC 26 ancora fresco di debutto.
Meglio o peggio di Ghost of Tsushima?
In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony, tiene banco anche l'inevitabile discussione fra i risultati di Ghost of Yotei in confronto a quelli di Ghost of Tsushima. Secondo i dati citati dal giornalista Christopher Dring, il nuovo titolo di Sucker Punch ha venduto il 40% in meno rispetto al precedente.
Le rilevazioni a cui fa riferimento Dring, ad ogni modo, riguardano per il momento le sole copie in formato fisico, e come sappiamo negli ultimi anni il rapporto con le vendite digitali è molto cambiato in favore di queste ultime.