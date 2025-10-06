Quanto ha venduto Ghost of Yotei? Lo rivela un responsabile di PlayStation Asia

Quanto ha venduto Ghost of Yotei? Stando a quanto rivelato dal Director of Sales Operations di PlayStation Asia, l'esclusiva sviluppata da Sucker Punch ha totalizzato finora 2 milioni di copie vendute.

"Congratulazioni per il lancio di Ghost of Yotei, che ha segnato un traguardo straordinario, incantando i giocatori e catturando l'immaginazione del pubblico in tutto il mondo", si legge nel post celebrativo pubblicato dal responsabile di PlayStation Asia.

"Raggiungere due milioni di copie vendute è una testimonianza della sua narrazione profonda e del suo fascino senza tempo, capace di entrare in sintonia con il pubblico e di conquistarsi un posto fra le storie più amate."

Il post appare certamente plausibile, anche alla luce dell'esordio di Ghost of Yotei al primo posto della classifica UK, davanti a un EA Sports FC 26 ancora fresco di debutto.