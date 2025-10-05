Le vendite di Ghost of Yotei al lancio in UK sono state eccellenti

Ghost of Yotei ha realizzato vendite eccellenti al lancio nel Regno Unito, superando numeri importanti come quelli totalizzati da EA Sports FC 26 e ottenendo risultati quasi tripli rispetto alla remaster di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

"Il debutto della versione fisica di Ghost of Yotei nel Regno Unito è andato davvero, davvero bene", ha scritto Dring. "Il gioco ha esordito al primo posto, superando persino la seconda settimana di EA Sports FC 26 (!) e vendendo quasi tre volte quanto Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 su Nintendo Switch."

"Non mi occupo spesso delle classifiche delle vendite fisiche, ultimamente, ma questa mi è sembrata una notizia degna di nota", ha aggiunto il giornalista, spiegando poi che Ghost of Yotei ha venduto il 40% in meno rispetto a Ghost of Tsushima, ma si tratta comunque di un risultato impressionante.

Rispetto al lancio del precedente capitolo della saga, del resto, il rapporto tra fisico e digitale è cambiato molto e dunque il solo dato delle vendite in formato retail non raccontano tutta la storia.