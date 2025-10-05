0

Le vendite di Ghost of Yotei al lancio in UK sono state eccellenti

Stando a quanto riferito dal giornalista Christopher Dring, Ghost of Yotei ha realizzato vendite eccellenti al lancio nel Regno Unito, superando persino EA Sports FC 26.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/10/2025
La protagonista di Ghost of Yotei
Ghost of Yotei ha realizzato vendite eccellenti al lancio nel Regno Unito, superando numeri importanti come quelli totalizzati da EA Sports FC 26 e ottenendo risultati quasi tripli rispetto alla remaster di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

"Il debutto della versione fisica di Ghost of Yotei nel Regno Unito è andato davvero, davvero bene", ha scritto Dring. "Il gioco ha esordito al primo posto, superando persino la seconda settimana di EA Sports FC 26 (!) e vendendo quasi tre volte quanto Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 su Nintendo Switch."

"Non mi occupo spesso delle classifiche delle vendite fisiche, ultimamente, ma questa mi è sembrata una notizia degna di nota", ha aggiunto il giornalista, spiegando poi che Ghost of Yotei ha venduto il 40% in meno rispetto a Ghost of Tsushima, ma si tratta comunque di un risultato impressionante.

Rispetto al lancio del precedente capitolo della saga, del resto, il rapporto tra fisico e digitale è cambiato molto e dunque il solo dato delle vendite in formato retail non raccontano tutta la storia.

Un debutto coi fiocchi?

Ghost of Yotei è stato accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, dunque è già un successo per la critica e rimane solo da capire se anche il pubblico premierà la nuova esclusiva PlayStation sviluppata da Sucker Punch.

A questo punto non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony, che non mancherà di pubblicizzare un eventuale debutto coi fiocchi per la sua ultima produzione first party.

