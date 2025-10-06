Dragon Quest 7 Reimagined compare per la prima volta tra i giochi più attesi dei lettori di Famitsu

Come sempre, la famosa testata Famitsu ha svelato quali sono i giochi più attesi dei suoi lettori e questo ci permette di farci un'idea dei gusti dei fan giapponesi.
Come sempre, Dragon Quest domina ora ancora di più grazie alla comparsa di Dragon Quest 7 Reimagined nella Top 30.
I giochi più attesi dai giapponesi di Famitsu
Ecco la lista dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 472 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 384 voti
- [PS5] Pragmata - 382 voti
- [NS2] Hyrule Warriors: l'Era dell'Esilio - 286 voti
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 260 voti
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 257 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 244 voti
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 228 voti
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 191 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 164 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 122 voti
- [NS2] Persona 3 Reload - 108 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 106 voti
- [NS2] Octopath Traveler 0 - 104 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 103 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 101 voti
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 98 voti
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 85 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 76 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 74 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 69 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 56 voti
- [NSW] Little Nightmares 3 - 55 voti
- [PS5] Octopath Traveler 0 - 53 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 51 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 50 voti
- [NS2] Sonic Racing: CrossWorlds - 48 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 46 voti
- [NSW] Octopath Traveler 0 - 45 voti
- [NS2] Borderlands 4 - 42 voti
Possiamo vedere come Dragon Quest 7 Reimagined arriva in classifica al 26esimo posto, poco sopra la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Nintendo Switch 2. Siamo certi che quando l'uscita sarà vicina, DQ7 Reimagine sarà in grado di salire in cima alla Top 30 come Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.
Ricordiamo infine che Dragon Quest I & II HD-2D Remake mostra i contenuti inediti in un video con ben 37 minuti di gameplay dal TGS.