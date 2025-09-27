Dragon Quest I & II HD-2D Remake mostra i contenuti inediti in un video con ben 37 minuti di gameplay dal TGS

Dal Tokyo Game Show 2025 arriva un nuovo e lungo video di Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che mostra ben 37 minuti di gameplay per la nuova raccolta di remake dei primi due capitoli della serie Square Enix, dando modo di vedere in maniera approfondita il titolo in questione, in particolare per quanto riguarda alcuni contenuti inediti.

Sviluppata da Artdink Corporation, la raccolta è in arrivo il 30 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, proponendo i primi due capitoli della serie attraverso rifacimenti con grafica HD-2D analoghi a quanto abbiamo visto in precedenza con Dragon Quest III HD-2D Remake.

La stranezza di vedere i primi due dopo il terzo capitolo è dovuta alla volontà del publisher di riproporre la trilogia originale in senso cronologico, considerando che il terzo è in verità un prequel dei primi due.