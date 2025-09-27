Dragon Quest 7 Reimagined si mostra in un lungo video gameplay dal Tokyo Game Show

Il Tokyo Game Show è la manifestazione videoludica più grande e importante del Giappone e dunque rappresenta la vetrina perfetta per la serie più amata del paese, ovvero Dragon Quest. Per l'occasione Square Enix ha mostrato una corposa sessione di gameplay di circa 17 minuti di Dragon Quest 7 Reimagined, la versione aggiornata e migliorata del JRPG uscito nel 2000 su PS1.

Il filmato è tratto da una diretta e purtroppo è interamente in lingua giapponese, ma ci offre comunque un'idea di come è stato ricreato questo grande classico e un assaggio delle ambientazioni e i combattimenti che ci attendono.