Dragon Quest 7 Reimagined si mostra in un lungo video gameplay dal Tokyo Game Show

Il Tokyo Game Show è la manifestazione videoludica più grande e importante del Giappone e dunque rappresenta la vetrina perfetta per la serie più amata del paese, ovvero Dragon Quest. Per l'occasione Square Enix ha mostrato una corposa sessione di gameplay di circa 17 minuti di Dragon Quest 7 Reimagined, la versione aggiornata e migliorata del JRPG uscito nel 2000 su PS1.
Il filmato è tratto da una diretta e purtroppo è interamente in lingua giapponese, ma ci offre comunque un'idea di come è stato ricreato questo grande classico e un assaggio delle ambientazioni e i combattimenti che ci attendono.
Dragon Quest 7 è pronto a tornare su PC e console tra pochi mesi
Dragon Quest 7 Reimagined un remake completo pensato per riportare in vita l'avventura originale con uno stile moderno e coinvolgente. Ambientato in un mondo frammentato da una misteriosa calamità, il gioco segue le vicende di un giovane pescatore dell'isola di Estard che, insieme ai suoi compagni, scopre l'esistenza di terre perdute e viaggia nel passato per liberarle dal male.
Questa nuova versione abbandona la grafica tradizionale per abbracciare un'estetica diorama, con ambienti che sembrano scolpiti a mano e personaggi ridisegnati. Oltre al comparto grafico, il sistema di vocazioni è stato completamente rinnovato, permettendo combinazioni più strategiche e introducendo nuove classi come il Domamostri, che aggiunge varietà alle battaglie. Anche il ritmo del gameplay è stato ottimizzato, con combattimenti più fluidi e opzioni che semplificano l'esperienza senza snaturarla.
Il gioco approderà sugli scaffali dei negozi il 5 febbraio 2026, per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam e Microsoft Store.