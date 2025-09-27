L'action Romeo is a Dead Man si mostra in un sanguinolento gameplay trailer

In occasione del Tokyo Game Show 2025, Grasshopper Manufacture hanno presentato un gameplay trailer ricco di violenza e sangue di Romeo is a Dead Man, il nuovo action di Suda51 in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox.

Nel filmato vediamo Romeo fare a pezzi un gran numero di nemici sfruttando un arsenale variegato di armi. Fra quelle da mischia possiamo vedere una lancia trasformabile, uno spadone a due mani, una spada laser, dei guanti artigliati, ma se preferite combattere dalla distanza sarete accontentati, tra tra pistole, fucili a pompa e strani congegni in grado di far esplodere i malcapitati di turno in mille pezzi.