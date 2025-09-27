2

L'action Romeo is a Dead Man si mostra in un sanguinolento gameplay trailer

Romeo is a Dead Man è tornato a mostrarsi durante il Tokyo Game Show grazie un trailer violento e sanguinoso in stile Suda51.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/09/2025
In occasione del Tokyo Game Show 2025, Grasshopper Manufacture hanno presentato un gameplay trailer ricco di violenza e sangue di Romeo is a Dead Man, il nuovo action di Suda51 in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox.

Nel filmato vediamo Romeo fare a pezzi un gran numero di nemici sfruttando un arsenale variegato di armi. Fra quelle da mischia possiamo vedere una lancia trasformabile, uno spadone a due mani, una spada laser, dei guanti artigliati, ma se preferite combattere dalla distanza sarete accontentati, tra tra pistole, fucili a pompa e strani congegni in grado di far esplodere i malcapitati di turno in mille pezzi.

Come possiamo vedere anche nel trailer di oggi, Romeo is a Dead Man si presenta come un action in terza persona frenetico, ambientato in dimensioni parallele e caratterizzato da un sistema di combattimento ibrido che combina armi da fuoco, spade laser e poteri speciali.

Il gioco ci mette nei panni di Romeo Stargazer, un poliziotto trasformato in cyborg dopo essere stato quasi ucciso da una creatura mostruosa. Dopo la sua rinascita viene reclutato dall'FBI Space-Time, un'agenzia che combatte il crimine interdimensionale. La sua missione: inseguire criminali provenienti da universi alternativi e ritrovare Juliet, la sua amata scomparsa.

Romeo is a Dead Man sarà disponibile nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2, stando alle parole di Suda51.

