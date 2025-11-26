Il Grasshopper Direct è stato annunciato con data, ora e durata: ecco cosa sarà mostrato

Ovviamente è il classico show di Grasshopper Manufacture , il team di sviluppo famoso per la serie di No More Heroes e guidato da Gōichi Suda .

Sono mesi densi di pubblicazioni ed eventi videoludici quelli autunnali e ora un altro show è stato annunciato. Si tratta del Grasshopper Direct .

Data e ora di Grasshopper Direct

Il titolo completo dello show è "Grasshopper Direct: 5 minutes feat. Romeo is a Dead Man", nome che ci informa in modo chiaro che lo show durerà pochi minuti e che si focalizzerà sul gioco d'azione attualmente in sviluppo presso Grasshopper Manufacture.

La diretta andrà in onda il 5 dicembre alle 02:00, ora italiana. Si tratta di un orario alquanto scomodo per gli abitanti dello Stivale e supponiamo che anche i fan più sfegatati di Romeo is a Dead Man e più in generale di Suda51 preferiranno recuperare la presentazione il mattino, dopo il sorgere del sole.

Sappiamo che potremo vedere nuove sequenze di gameplay di Romeo is a Dead Man e anche un dietro le quinte dello sviluppo del videogioco presso Grasshopper Manufacture. Ricordiamo che Romeo is a Dead Man sarà disponibile nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC (via Steam e Microsoft Store).

Se volete scoprire di più su Romeo is a Dead Man, vi lasciamo al nostro articolo nel quale vi raccontiamo tutto quello che sappiamo dopo averlo provato e aver intervistato Suda51.