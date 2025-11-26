Suno e Warner Music firmano un accordo: l'IA musicale verrà addestrata solo previo consenso e le licenze saranno a pagamento

Suno e Warner Music Group hanno raggiunto uno storico accordo che risolve le dispute sul copyright. Scopriamo tutti i dettagli del deal.

Warner Music Group (WMG), la terza major mondiale del settore, e Suno, una delle piattaforme di generazione audio IA più diffuse con quasi 100 milioni di creatori, hanno annunciato una collaborazione storica. Questo accordo non solo pone fine al contenzioso per infrazione di copyright intentato dalla RIAA, ma stabilisce un nuovo modello per l'uso etico e remunerato dell'IA musicale. La partnership, che segue di un mese un accordo simile tra Universal Music Group e Udio, introduce un modello basato su licenze, il controllo da parte degli autori e nuove forme di compenso, inglobando di fatto l'IA all'interno della struttura tradizionale dei diritti musicali.

Warner e Suno e i dettagli del deal Il cuore dell'accordo riguarda l'addestramento dei futuri modelli di Suno. A partire dal 2026, Suno lancerà versioni più avanzate dei suoi strumenti, che saranno addestrati esclusivamente su musica fornita e autorizzata dai titolari dei diritti. Ciò significa che i nuovi modelli attingeranno principalmente dal repertorio degli artisti Warner, ma solo da coloro che avranno esplicitamente dato il proprio consenso. Gli artisti WMG avranno la facoltà di decidere se permettere l'utilizzo della loro voce, immagine o composizioni all'interno dei nuovi modelli generativi. Secondo Warner e Suno, questa struttura mira a rafforzare la trasparenza e ad associare la crescita del settore AI a una giusta remunerazione per tutti coloro che contribuiscono con il proprio repertoire