Le speedrun di Super Mario 64 cambieranno per sempre: una nuova tecnica è stata scoperta dopo anni

Si potrebbe pensare che oramai non ci sia più nulla da ottimizzare, ma degli speedrunner hanno trovato un nuovo modo per ridurre i tempi per il completamento delle speedrun da 1 Stella.

Super Mario 64 è uno dei giochi più popolari della serie di Nintendo ancora oggi e non solo per la sua qualità e la passione per il retrogaming, ma anche per il mondo delle speedrun . Tantissimi appassionati, molti dei quali anche streamer, cercano ancora oggi di migliorare i propri tempi e trovare nuovi modi per ottimizzare i percorsi.

Il video della nuova tecnica di Super Mario 64

Bubzia, che si occupa di norma di fare speedrun di Super Mario 64 da bendato, ha documentato la nuova tecnica (scoperta da FramePerfection e Crackhex) in un video, spiegando come usarla.

Di norma i giocatori di Super Mario 64 usavano un salto lungo all'indietro di lato per saltare la porta che richiede 30 stelle nel castello di Peach. Si tratta di qualcosa di complesso per un giocatore normale, ma è una strategia usata da tanti anni nel settore.

La nuova mossa, però, toglie la necessità di eseguire quella precedente. Nel video potete vedere la novità intorno al minuto 8:53. Per eseguirla, dovete "solo" allinearvi contro uno specifico muro nello scantinato del castello, fare un salto all'indietro contro di esso, attivare uno schianto al suolo contro la ringhiera vicina al muro per vedersi catapultati fino alla porta da 30 stelle.

Ovviamente la tecnica è utile per i giocatori che mirano a una speedrun da una Stella, ma è ottima soprattutto per chi completa il tutto da bendati: da tempo in questa categoria si cerca di scendere sotto i dieci minuti e ora l'impressione è che con questa mossa sia più che possibile. Bubzia è infatti riuscito a rimanere sotto gli undici minuti compiendo vari errori importanti e il risultato è che è a pochi secondi dall'attuale record mondiale. Si tratta in breve di un grande cambiamento.

Segnaliamo anche che qualcuno ha fatto girare Super Mario 64 su PS1 e il mondo è ancora integro.