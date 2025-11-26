GOG, come vivere il presente e il futuro senza dimenticare il passato

Quando si parla di videogiochi è normale focalizzarsi sul mercato attuale e su quello futuro. Dopotutto siamo costantemente bombardati da nuovi titoli, mentre le grandi aziende di tutto il mondo coltivano la cultura dell'hype per farci desiderare di mettere le mani sulle loro produzioni anni prima della loro reale pubblicazione. Eppure, per comprendere il mondo moderno è necessario conoscere il passato. Un passato fondato sulla libera proprietà dei giochi e sulla consapevolezza di ciò che è venuto prima. È proprio attorno a questi valori che nel 2008 nasce GOG (Good Old Games), portale creato con lo scopo di commercializzare nuovamente le grandi opere del passato. Anno dopo anno, questa realtà di proprietà di CD Projekt (lo studio di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077) si è evoluta, diventando una piattaforma valida anche per la vendita di produzioni più recenti. Il tutto, però, senza tradire le proprie origini. Ogni titolo acquistato su GOG, infatti, è definito DRM-free, ovvero privo delle restrizioni dettate dal Digital Rights Management. Acquistare un titolo DRM-free significa possederlo realmente. Poterlo copiare, spedire e installare su più dispositivi, come se si possedesse una copia fisica. Un discorso ben diverso da quanto fatto, per esempio, da Steam, che fornisce il "permesso" di poter giocare ai titoli acquistati sulla propria piattaforma, senza concederli in toto all'utenza. Ricordiamolo sempre: avere un gioco su Steam non significa possedere davvero quel titolo, ma solo "prenderlo in prestito a lungo termine" In occasione del Game Ground, celebre evento dedicato al mondo del gaming che si svolge ogni anno a Bolzano, abbiamo potuto parlare direttamente con due membri molto importanti di GOG. Per essere più specifici, abbiamo incontrato Marcin Paczynski, Senior Business Development Manager, e Piotr Gnyp, Senior PR della succitata azienda.

Il cuore dell'azienda Da ormai diciassette anni GOG è sinonimo di preservazione culturale, rispetto e libertà. Quanto è importante, per voi, la distribuzione dei giochi liberi da DRM? Potrebbe esistere GOG senza questo enorme punto di forza? Direi che per noi continuare a vendere videogiochi DRM-free è, a dir poco, fondamentale. Non dobbiamo dimenticarci, infatti, che quando si parla di DRM non può esserci preservazione. Ne siamo fermamente convinti e, per questo motivo, le cose in GOG non cambieranno in futuro. È stato davvero difficile far capire questa cosa a moltissimi sviluppatori, ma penso che piano piano ce la stiamo facendo. Il paradosso è che molti sono convinti che sia più sicuro pubblicare i giochi su Steam o sulle altre piattaforme, ma sappiamo tutti che cinque minuti dopo la pubblicazione di un titolo è possibile trovarlo online su qualche sito. Ci sono interi sistemi di bot che pescano il gioco, ne realizzano una crack e buttano il tutto su torrent. Quindi, diciamo che è difficile far capire agli sviluppatori che, alla fine, non c'è alcuna differenza nella sicurezza. Soprattutto gli sviluppatori giapponesi. Quelli sono davvero difficili da convincere, ma anche in questo caso abbiamo dato vita a delle grandi collaborazioni con Capcom e Konami, che speriamo possano durare nel tempo. Posso solo immaginare la difficoltà nel comunicare queste informazioni ai vari sviluppatori. È innegabile che l'utente medio sia poco informato sul vostro ruolo e su quanto sia importante. Ce ne rendiamo conto. Per questo stiamo facendo il possibile per diffondere sempre di più il nostro lavoro, coinvolgendo realtà sempre più grandi e impegnandoci per portare sempre più titoli nel nostro negozio.

Lavorare per il futuro Siete consci di quello che state facendo in questo settore, ovvero lottare per la preservazione e la diffusione del medium, oppure per voi è "solo un lavoro"? Non è certo il lavoro più facile del mondo, ma allo stesso tempo è un mestiere in grado di darci davvero tante soddisfazioni. Mettere mano a giochi datati, constatare l'infinita quantità di problemi, fare centinaia di riunioni e affrontare tutte le problematiche tecniche sono tutte situazioni all'ordine del giorno. È una sfida costante, fatta di problem solving e di grandi doti di adattabilità, ma ne vale davvero la pena. Dopotutto, se ci si pensa, questo è l'unico modo per evitare che alcuni titoli vengano persi per sempre. E poi lo ammetto: sono un videogiocatore sin da che ho memoria. Poter parlare e interagire con quegli sviluppatori che mi hanno dato tanto è davvero un'esperienza fantastica. E credo di poter estendere questa sensazione a moltissimi dipendenti di GOG, che dimostrano ogni giorno una passione incredibile per questo mestiere. Per quanto riguarda la seconda domanda, ci siamo resi conto di quanto stessimo facendo quando abbiamo lanciato GOG Dreamlist, la lista dedicata ai titoli che il pubblico vorrebbe vedere nel nostro negozio. A quel punto abbiamo visto l'interesse dell'utenza, la passione di alcune persone e come alcuni giochi significhino tanto per la gente. Ogni giorno utenti di tutto il mondo contribuiscono con la loro opinione per decidere quale sarà il prossimo titolo a venire restaurato da GOG Visto che il vostro pubblico sta aumentando, pensate che il fatto che Microsoft abbia riconosciuto il vostro launcher e abbia reso visibile i giochi comprati sulla vostra piattaforma tramite l'applicazione di Xbox sia qualcosa di utile? Pensate che possa spingere l'utenza ad acquistare con maggior semplicità da GOG Galaxy? Assolutamente sì! Dopotutto stiamo parlando di ottenere una maggiore visibilità anche (e soprattutto) da coloro che non avviano quotidianamente GOG Galaxy. Speriamo di vederne gli effetti nei prossimi mesi, perché al momento non abbiamo ancora dati a riguardo, considerando che il tutto è stato lanciato da davvero poco tempo. In ogni caso, siamo sempre alla ricerca di collaborazioni con i grandi attori di questo settore. Poter lavorare con Microsoft in questa nuova direzione è senza dubbio qualcosa che ci fa molto piacere. Anche la recente "Full Screen Experience" fa parte del progetto di Microsoft di raccogliere tutte le piattaforme all'interno dell'applicazione di Xbox Personalmente nasco come giocatore console, ma da qualche anno mi sono convertito quasi del tutto al PC. Ammetto, però, di essermi trovato stranito di fronte alla miriade di launcher che rendono la vita di un giocatore più caotica. Trovo che avere tutti i contenuti in un'unica app sia molto comodo, permettendomi di fruire i titoli acquistati su GOG con maggior facilità. Spero che, alla fine, sia qualcosa di utile anche a voi e non solo a me. Lo speriamo anche noi, sì! Soprattutto se pensiamo ai vari PC handheld che si stanno diffondendo sempre più. Se pensiamo poi alla tipologia di giochi che è possibile trovare su GOG, ecco che c'è la possibilità di dare vita a qualcosa di unico. Dopotutto su GOG si trovano titoli del passato e, nel caso si apprezzino le mod, è possibile in alcuni casi scaricarle e installarle in modo non troppo dissimile da un gioco "normale". Chiunque voglia giocare facilmente, per fare un esempio, a Fallout: London, può ora farlo nel modo più semplice possibile. Non serve essere un tecnico informatico o qualcosa del genere.