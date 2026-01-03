10 videogiochi per PC da tenere d'occhio nel 2026

Ecco quali sono, secondo noi, sono i videogiochi che i possessori di PC dovrebbero tenere d'occhio quest'anno.

Un anno se ne va e un altro ne arriva. Il 2025 ci ha regalato un quantitativo di titoli memorabili veramente soverchiante, ma a scanso di grossi posticipi anche il 2026 pare promettere bene. I nomi più alI grandi videogiochi attesi penso che li conosciamo un po' tutti, ma dato che in questo articolo ci focalizzeremo sul territorio PC, abbiamo pensato di lasciare da parte i nomi più scontati per dare spazio a titoli meno risonanti (parola d'ordine di questa lista, come vedrete tra poco), ma comunque capaci di attirare l'attenzione grazie al loro stile e alle atmosfere emanate dalle prime immagini di annuncio. Vediamo insieme, quindi, quali sono i videogiochi PC più attesi del 2026 (almeno da parte nostra).

At Fate’s End Thunder Lotus è diventato negli anni sinonimo di impatto visivo. Da Jotun, a Sundered, a Spiritfarer, fino al recente 33 Immortals, la casa di sviluppo canadese ha saputo distinguersi grazie alle sue produzioni disegnate a mano e animate in maniera impeccabile. Shan, la protagonista di At Fate's End Il 2026 dovrebbe essere l'anno del loro nuovo videogioco, At Fate's End, un'avventura d'azione visivamente e narrativamente ancora più ambiziosa che in passato. Tra combattimenti titanici e faide familiari, sembra proprio che stiano preparando per noi un altro piccolo capolavoro, servendosi di tutta l'esperienza accumulata in questi dodici anni di attività.

Big Walk Sfortunatamente Big Walk, nuovo videogioco cooperativo dai creatori di quel cult che si è rivelato essere Untitled Goose Game, è stato battuto sul tempo dal fenomeno PEAK, ma non è detto che il successo di quest'ultimo mini quello dell'opera di House House dove bisogna intraprendere una lunga camminata in compagnia dei propri amici, anzi. I buffi avatar di Big Walk Audio di prossimità, linguaggio dei segni, strumenti, interazioni simpatiche, enigmi collaborativi e personaggi subito iconici. Con questi ingredienti, Big Walk è sicuramente uno di quei titoli da tenere d'occhio per chiunque voglia perdersi con la propria cerchia preferita. Speriamo non sforino la soglia dell'ancora generico 2026.

Blood of the Dawnwalker Gli appassionati di Basso Medioevo, folklore balcanico, vampiri e videogiochi di The Witcher molto probabilmente hanno Blood of the Dawnwalker nel radar già da diverso tempo. Coen, vampiro diurno in Blood of the Dawnwalker Questo dovrebbe essere l'anno buono per vedere finalmente il gioco creato da Rebel Wolves (ex-CD Projekt Red al loro primo titolo sotto questo nuovo manto) in azione sulle nostre piattaforme, PC compreso. I vari trailer di presentazione delle dinamiche hanno già reso chiaro che il titolo, un GDR d'azione dove impersoneremo un vampiro diurno che alterna combattimento all'arma bianca di giorno e sferzate bestiali di notte, ha le carte in regola per rivelarsi un'avventura narrativa sandbox compatta, concisa, ma degna di essere vissuta fino all'ultima goccia di sangue.

Clockwork Revolution Da inExile Entertainment, menti dietro la saga di The Bard's Tale e il ritorno di Wasteland, sta per arrivare Clockwork Revolution, un RPG d'azione in prima persona veramente interessante che, se sostenuto da una narrativa brillante come sembra apparire dalle prime sequenze condivise, potrebbe rivelarsi un titolo formidabile. Il "pupazzo incavolato" di Clockwork Revolution Abbiamo un'ambientazione steampunk dai toni vittoriani, un sistema di sparatorie che sembra parecchio profondo e intricato (con creazione di armi, verticalità e abilità speciali di deformazione e controllo del tempo), personaggi carismatici già dai pochi secondi mostrati e una meccanica di biforcazione della storia che pare fornire una vasta rosa di scelte con cui scolpire il mondo di gioco e il suo epilogo. Soddisfare aspettative così alte non è impresa facile, ma se c'è un team in grado di farlo, quello è inExile. Quindi, non vediamo l'ora di provare il gioco con mano, si spera prima della fine di questo 2026.

Militsioner Dopo averlo provato con mano, possiamo dire di voler tornare il più presto possibile all'ombra del grande poliziotto di Militsioner. Il colossale poliziotto di Militsioner, ombra oscura di un passato che non molla Forte di quella che sembra essere una scrittura incisiva e di un gameplay che ha molto da dire nell'ambito dei cosiddetti "immersive sim", il titolo sviluppato dai russi TallBoys rimane una delle esperienze più attese per gli amanti di videogiochi che chiedono un passo in più oltre quello necessario per perdersi nel mero svago. Considerando che sappiamo della sua esistenza dal 2020 e che quanto è stato mostrato sembra essere abbastanza avanzato e rifinito, forse il 2026 è l'anno giusto per addentrarsi in quello che ha tutta l'aria di essere un mondo dai significati stratificati.

Mixtape Altro titolo che aspettiamo da tempo apparentemente immemore è Mixtape, nuovo progetto di Johnny Galvatron e della sua Beethoven and Dinosaur, casa di sviluppo dietro all'esperienza epifanica di The Artful Escape. Su una decappottabile con la musica a palla verso il tramonto: questo e altro accadrà in Mixtape Tra skateboard, turbe adolescenziali e una colonna sonora composta da alcune delle hit musicali più famose della storia (da Iggy Pop ai The Cure), questa nuova epopea musicale sembra essere quello che per molti l'opera rock del 2021 non era stata, ovvero un'avventura che in prima battuta "si gioca" (come se The Artful Escape fosse solo un film interattivo, cosa neanche lontanamente vera). Il 2026 sarà l'anno giusto per saltare sulla tavola e vivere l'ultimo giorno di liceo di un gruppo di adolescenti in una storia che pare promettere faville?

Out of Words Molto spesso ci dimentichiamo che i videogiochi non esistono solo nel reame del digitale. Le loro radici si radicano in questo mondo, nei modelli creati con plastilina, negli schizzi su carta o tela, nel suono campionato in una cantina o all'aria aperta. Kurt and Karla, i due protagonisti senza bocca di Out of Words Ecco, produzioni come Out of Words mettono in evidenza quest'artigianalità materica facendo incontrare tecniche apparentemente lontane anni luce tra loro. Animato interamente a mano, il gioco sviluppato da WeirdFly e Kong Orange è un'avventura cooperativa in stop-motion che promette di raggingere le sponde della poesia (forse perché ideata dalla mente di un vero poeta, Morten Søndergaard). Visivamente sembra essere una delle cose più interessanti attualmente in produzione e il fascino dietro la tecnica mista quando utilizzata in ambito videoludico desta sempre un certo interesse intrinseco al lavoro stesso. L'uscita è fissata per questo 2026, ma staremo a vedere se si concretizzerà o se si rivelerà essere un altro di quei titoli che paiono non arrivare mai.

Reanimal Little Nightmares III sarà anche uscito lo scorso ottobre, ma per molti il seguito delle avventure inquietanti edite da Bandai Namco (la quale ha passato il progetto nelle mani di Supermassive Games) sta nel nuovo videogioco di Tarsier Studios, che a quella saga ha dato i natali. Reanimal segna, quindi, una ripartenza per il team dopo l'acquisizione da parte di Embracer Group. Inquietante figuro alla ricerca dei protagonisti di Reanimal Il successo dei primi due Little Nightmares ha dato allo studio un certo prestigio e, almeno da quanto si è visto, sembra che anche questo nuovo titolo sarà in grado di stupire e inquietare (parecchio). La data, almeno questa volta, è segnata: 17 febbraio 2026.

Raplaced Vi ricordate diversi anni fa, quando durante una conferenza Xbox annunciarono un videogioco in pixel art 2.5D visivamente formidabile che poi è scomparso dai radiolocalizzatori? Ecco, quello era The Last Night, opera sviluppata da Odd Tales che non si sa più se sia viva o morta (stando a quanto emerso dal canale Discord del gioco meno di un anno fa, pare che sia ancora in fase di pre-produzione). R.E.A.C.H, l'IA intrappolata in un corpo umano che muove la narrazione di Replaced Qualche tempo dopo, tuttavia, è stata presentata una produzione molto simile subito tacciata di plagio per le sue fin troppo evidenti somiglianze estetiche con l'altro titolo datosi alla macchia. Tale gioco risponde al nome di Replaced. Nonostante sia The Last Night che Replaced si siano fatti aspettare parecchio, esiste una differenza abissale: Replaced ha una data d'uscita, il prossimo 12 marzo. L'accusato arriva prima dell'accusatore, un sorpasso che avrà senz'altro un peso sull'immagine di entrambi i titoli. Chissà se tutta quest'attesa verrà ripagata.