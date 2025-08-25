Militsioner, l'anteprima del gioco dove bisogna fuggire da un poliziotto gigante

All'inizio del gioco ci ritroviamo in cielo, arrestati senza alcun motivo. Il Poliziotto Colossale , che possiamo considerare il vero protagonista, ci tiene letteralmente in mano e ci sta interrogando. In un dialogo kafkiano (non per niente una delle fonti d'ispirazione degli sviluppatori è "Il processo"), non riusciamo a capire perché siamo stati arrestati e non riusciamo in alcun modo a difenderci, ma veniamo graziati e rimessi a terra, con il consiglio / ordine di comportarci bene, da ora in avanti, e di non provare a fuggire. Finiti nel cortiletto di una casa di cui non conosciamo il proprietario, veniamo contattati da uno strano figuro che ci dà dei consigli e ci spiega che la nostra unica salvezza risiede nel treno che passa alle 13:00 in punto per il paese. Il problema? Dobbiamo ottenere un biglietto valido.

Zio Styopa

Zio Styopa è un personaggio russo degli anni '30, nato dalla penna del poeta Sergey Mikhalkov. Era un poliziotto altissimo e dal fisico atletico che aiutava la popolazione in ogni modo: recuperando aquiloni, salvando gattini, riparando semafori, chiacchierando e giocando con i bambini e, insomma, facendo tutto quello che di buono e di giusto vi può venire in mente.

Zio Styopa, immagine presa da Wikipedia

Da noi è un personaggio quasi sconosciuto, ma in patria ottenne un enorme successo, diventando il protagonista di una serie animata e, soprattutto, uno strumento della propaganda militarista di Stalin.

I giocatori russi hanno immediatamente associato il Poliziotto Gigante di Militsioner a Zio Styopa, tanto da lanciare agli autori, i TallBoys, l'accusa di essere russofobici, per come ribalta tutti i valori incarnati dal personaggio. In effetti, dalle nostre parti Militsioner è stato accolto soprattutto come una curiosità, ma in patria è finito addirittura in televisione, con il canale federale Russia-24 che lo ha criticato apertamente perché promuoverebbe un'immagine ostile delle istituzioni. C'è anche chi ha accusato gli sviluppatori di essersi fatti finanziare da chissà quali oscuri figuri che vorrebbero diffondere nel paese una cultura ostile alle forze dell'ordine.

Gli sviluppatori hanno ammesso la natura simbolica del personaggio e, in un'intervista concessa nel 2020 alla testata Edge, lo hanno definito come il simbolo dell'eredità sovietica che ostacola lo sviluppo della Russia moderna: "la personificazione del peso della responsabilità, la paura di perdere la libertà e la forza della coscienza". Hanno però negato i complottismi e gli intenti anti russi che gli sono stati attribuiti. In effetti, il Poliziotto Gigante di Militsioner è un personaggio molto più complesso e profondo di quello che sembra, tanto da apparire come il vero protagonista del gioco e da ammettere letture su più livelli.