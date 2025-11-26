POCO F8 Ultra debutta con un subwoofer Bose integrato, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria infinita

POCO amplia la propria strategia nel mercato degli smartphone collaborando con uno dei marchi più riconosciuti nel mondo dell'audio: Bose. Il nuovo F8 Ultra, presentato insieme al modello F8 Pro, presenta infatti una caratteristica inedita nel panorama mobile: l'integrazione di un subwoofer dedicato, sviluppato insieme agli ingegneri Bose per offrire un'esperienza sonora più ricca e profonda rispetto ai tradizionali sistemi stereo presenti negli smartphone.
Entrambi i nuovi dispositivi della serie F8 dispongono di un sistema a doppio speaker stereo ottimizzato da Bose, ma è l'F8 Ultra a distinguersi grazie a un terzo driver responsabile delle basse frequenze. Bose ha sviluppato due profili sonori: Dynamic, pensato per chi vuole un suono più corposo con bassi enfatizzati, e Balanced, orientato alla chiarezza delle voci e a un soundstage più uniforme.
Le caratteristiche tecniche di POCO F8 Ultra
Dal punto di vista hardware, i due modelli si posizionano nella fascia degli "affordable flagship", ovvero dispositivi potenti ma con un prezzo più accessibile rispetto ai top di gamma tradizionali. Il POCO F8 Ultra monta il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, un display OLED da 6,9 pollici e un sistema fotografico posteriore composto da tre sensori da 50 megapixel.
Supporta inoltre la ricarica wireless, caratteristica assente nel modello Pro. Quest'ultimo utilizza la generazione precedente dello Snapdragon 8 Elite, uno schermo leggermente più piccolo da 6,59 pollici e sensori fotografici inferiori, pur mantenendo un'ottima solidità generale.
Batteria, prezzi e disponibilità del POCO F8 Ultra
Entrambi i modelli vantano una batteria superiore ai 6.000mAh e certificazione IP68, elementi che confermano la volontà di POCO di competere con brand più affermati offrendo durata e resistenza di livello premium. Sul fronte dei prezzi, il POCO F8 Pro è disponibile su Amazon in offerta con uno sconto del 20% sulla versione da 12+256GB per un costo finale di 519,90€; la versione da 12+512GB costa, invece, 549,90€ con il 21% di sconto. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link POCO F8 Ultra, invece, è disponibile solo nella versione da 16+512GB e su Amazon, in occasione delle offerte del Black Friday, è scontato del 17% e viene venduto a 749,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.