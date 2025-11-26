POCO F8 Ultra debutta con un subwoofer Bose integrato, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria infinita

Entrambi i nuovi dispositivi della serie F8 dispongono di un sistema a doppio speaker stereo ottimizzato da Bose , ma è l'F8 Ultra a distinguersi grazie a un terzo driver responsabile delle basse frequenze . Bose ha sviluppato due profili sonori : Dynamic, pensato per chi vuole un suono più corposo con bassi enfatizzati, e Balanced, orientato alla chiarezza delle voci e a un soundstage più uniforme.

Batteria, prezzi e disponibilità del POCO F8 Ultra

Entrambi i modelli vantano una batteria superiore ai 6.000mAh e certificazione IP68, elementi che confermano la volontà di POCO di competere con brand più affermati offrendo durata e resistenza di livello premium. Sul fronte dei prezzi, il POCO F8 Pro è disponibile su Amazon in offerta con uno sconto del 20% sulla versione da 12+256GB per un costo finale di 519,90€; la versione da 12+512GB costa, invece, 549,90€ con il 21% di sconto. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link POCO F8 Ultra, invece, è disponibile solo nella versione da 16+512GB e su Amazon, in occasione delle offerte del Black Friday, è scontato del 17% e viene venduto a 749,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.