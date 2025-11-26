POCO F8 Pro e Ultra disponibili in promozione: 100€ di sconto per l'acquisto, super valutazione dell'usato e regali da Xiaomi

La finestra è quella giusta per chi aspettava un top POCO appena lanciato a prezzo aggressivo: il lancio sul mercato di POCO F8 Pro e POCO F8 Ultra è partito oggi e si chiuderà martedì 9 dicembre. Tutto passa dalla pagina ufficiale, dove trovate colori, tagli di memoria e disponibilità in tempo reale; se volete arrivare subito al dunque, potete accedere alla pagina prodotto cliccando su questo link e usare il coupon POCOF8A.
Sconti e omaggi disponibili
Sul fronte sconti, la meccanica Early Bird è semplice e immediata in cassa: POCO F8 Pro beneficia di un coupon da 100€, mentre POCO F8 Ultra riceve un coupon da 50€. Di conseguenza, con gli sconti già attivi per il lancio, il POCO F8 Pro arriva a 419,90€ mentre il POCO F8 Ultra scende a 649,90€. Entrambi i modelli accedono inoltre a 100€ di extravalutazione sulla permuta di uno smartphone idoneo, così da abbassare ulteriormente l'esborso finale se deciderete di dare indietro il vostro dispositivo attuale entro le condizioni previste. Tutto questo è compatibile con pagamento a rate senza interessi, utile per diluire l'acquisto senza costi aggiuntivi.
Per chi punta all'allestimento più completo, POCO F8 Ultra aggiunge un bonus esclusivo: al checkout potrete scegliere un omaggio fra Xiaomi Gaming Monitor G24i (del valore di 129,9€), Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L (del valore di 99,9€) oppure Xiaomi Buds 5 (del valore di 99,9€). In parallelo resta attiva la Pad collection con Redmi Pad 2 Pro, con cui si risparmia fino a 379,90€ combinando tablet e accessori nel carrello, opzione interessante se state rinnovando l'ecosistema per studio e intrattenimento.