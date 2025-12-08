Il controller wireless 8BitDo Ultimate 2C è in sconto su AliExpress per le offerte di Natale

Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre , fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il controller 8BitDo Ultimate 2C in diverse colorazioni, con prezzi a partire da 20 € in base alla tonalità scelta. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link . Con i codici MULTI02 o MULTI04 potrai risparmiare ulteriormente (rispettivamente per acquisti a partire da 15 € o 29 €). Se questi codici non dovessero funzionare, prova con ITGS02 o ITGS04.

Caratteristiche del controller 8BitDo Ultimate 2C

Questo controller è particolarmente apprezzato dagli utenti ed è dotato di Joystick Hall Effect e Hall Trigger. Si tratta di un prodotto veloce e affidabile con connessione wireless 2.4G, per un gameplay a bassa latenza. Troviamo inoltre una mappatura pulsanti personalizzata senza utilizzare software. L'autonomia offre fino a 19 ore di gioco con connessione wireless 2.4G e 32 ore con connessione Bluetooth.

Controller 8BitDo Ultimate 2C

La frequenza di polling è di 1000Hz, contribuendo all'affidabilità del prodotto e alla velocità di connessione. Se sei alla ricerca di un buon controller senza spendere troppo, questa opzione è perfetta per te.