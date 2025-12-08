Katsuhiro Harada, il padre di Tekken, lascerà Bandai Namco alla fine dell'anno

"Anche dopo che la scena competitiva è cresciuta enormemente, molti di voi hanno continuato a trattarmi come un vecchio amico , sfidandomi nei locali, invitandomi a bere qualcosa nei bar. Anche quei ricordi mi sono profondamente preziosi."

"Le conversazioni e l'atmosfera condivise in quei luoghi sono diventate il nucleo di ciò che sono come sviluppatore e creatore di giochi. Anche con il passare del tempo, quelle esperienze sono rimaste al centro della mia identità ."

"Le mie radici risalgono ai giorni in cui supportavo i piccoli tornei locali nelle sale giochi giapponesi e in piccole sale e centri comunitari all'estero. Ricordo ancora quando trasportavo da solo i cabinati arcade , incoraggiando le persone a 'provare Tekken' e affrontando direttamente i giocatori davanti a me.

"Lascerò Bandai Namco alla fine del 2025", ha scritto Harada in un post pubblicato sui social. "Con la serie Tekken che raggiunge il suo trentesimo anniversario - una pietra miliare importante per un progetto a cui ho dedicato gran parte della mia vita - ho sentito che questo fosse il momento più appropriato per chiudere un capitolo."

Katsuhiro Harada ha annunciato che lascerà Bandai Namco alla fine dell'anno : un addio che si pone come la fine di un'era per il padre di Tekken , che ha passato gli ultimi trent'anni a lavorare alla celebre serie e ad alcuni fra i migliori picchiaduro di sempre.

L'inevitabile passaggio di consegne

"Negli ultimi anni ho vissuto la perdita di diversi amici intimi nella mia vita personale e, in quella professionale, ho assistito al ritiro o alla scomparsa di molti colleghi senior che rispetto profondamente", ha continuato Harada.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Questi eventi accumulati mi hanno portato a riflettere sul 'tempo che mi resta come creator'. In quel periodo ho chiesto consiglio a Ken Kutaragi - che rispetto come se fosse un altro padre - e ho ricevuto incoraggiamento e guida di immenso valore. Le sue parole mi hanno sostenuto silenziosamente nel prendere questa decisione."

"Negli ultimi quattro o cinque anni ho gradualmente passato al team tutte le mie responsabilità, insieme alle storie e al worldbuilding di cui mi occupavo, così da arrivare a questo momento. Guardando indietro, sono stato fortunato a lavorare su una straordinaria varietà di progetti."

"Giochi in realtà virtuale come Summer Lesson, ma anche Pokkén Tournament, la serie SoulCalibur e molti altri, sia dentro che fuori l'azienda. Ognuno era pieno di nuove scoperte e di insegnamenti, e ciascuno di essi è diventato per me un'esperienza insostituibile."

"A tutti coloro che mi hanno sostenuto, alle comunità di tutto il mondo e a tutti i colleghi che hanno camminato al mio fianco per così tanti anni, porgo la mia più profonda gratitudine. Condividerò ulteriori informazioni sui miei prossimi passi in un secondo momento. Grazie di cuore per tutto."