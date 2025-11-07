Katsuhiro Harada, l’uomo dai mille volti si racconta al Game Ground di Bolzano

È interessante constatare, però, come basti parlare con questi autori per superare il "velo dei social" e scoprire il mondo reale. In occasione del Game Ground , evento che si è tenuto nelle scorse settimane a Bolzano, abbiamo avuto l'occasione di partecipare a un'emozionante chiacchierata con Katsuhiro Harada , game designer famoso per la serie di Tekken e producer in forze presso Bandai Namco Entertainment. Un incontro di grande spessore, che conferma la qualità di un festival in costante espansione. Un festival deciso a fare le cose in grande, permettendo a chiunque sia interessato al mondo dei videogiochi di parlare con coloro che lavorano in questo ambiente tutti i giorni.

Quando si pensa ai grandi nomi che hanno contribuito alla nascita e all'evoluzione del lessico videoludico è normale permettere al cuore di prendere il controllo sulla mente . Ecco che queste figure vengono quindi poste su un piedistallo (o sul balcone di una piazza) e trattate come divinità inarrivabili, con il rischio di far dimenticare al pubblico le loro origini. Di far dimenticare che, anche loro, sono partiti dalle basi per raggiungere la loro attuale posizione di potere all'interno della "catena alimentare" di questo settore.

Paese che vai, metodo di sviluppo che trovi

Il panel si è aperto con un ringraziamento da parte di Harada a tutto il pubblico presente in sala. Il celebre sviluppatore è da sempre un appassionato del nostro Paese, ma ha ammesso di non essersi mai spinto così a nord, trovando modi di fare e ambienti davvero diversi rispetto al resto dell'Italia e al Giappone. Una diversità che comprende anche il metodo occidentale dello sviluppo dei videogiochi, che secondo Harada è più focalizzato sulla creazione di grandi titoli, piuttosto che sull'attenzione ai piccoli dettagli. Una scelta che potrebbe essere la risposta alla domanda "Perché in Europa e in America si sviluppano così pochi picchiaduro?".

Katsuhiro Harada non è "solo" uno sviluppatore e un producer, ma una vera e propria figura di punta di Bandai Namco

Il papà adottivo di Tekken ha poi aggiunto che trova affascinante come in occidente si parta da un'idea e si vadano ad aggiungere nuovi elementi fino a trovare la forma finale. Un metodo opposto rispetto a quello utilizzato in oriente, dove si parte a lavorare con il progetto più grande possibile, per poi giocare di sottrazione. Un'affermazione che può sembrare banale, ma che riesce a sintetizzare perfettamente pregi e difetti di due approcci professionali completamente diversi l'uno dall'altro.

Tekken 3 è stato il primo capitolo della saga a venire diretto da Katsuhiro Harada

Tra gli argomenti trattati durante l'incontro c'è stato anche l'avvento dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo dei videogiochi. Un impatto che, secondo Harada, non ha cambiato poi molto il metodo di lavoro, risultando piuttosto un valido strumento per semplificare alcuni passaggi che anche prima erano in qualche modo automatizzati. Il game designer si è poi detto affascinato dal potenziale dell'IA applicata ai comportamenti dei vari personaggi non giocanti, che potrebbero così in futuro diventare più stratificati, offrendo un livello di sfida perfetto per ogni tipo di giocatore.