Hyrule Warriors: L'era dell'esilio riceverà degli aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti

Ora che Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è disponibile nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch 2, sono arrivati i primi dettagli sul supporto post-lancio, che a quanto pare includerà almeno un paio di aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti.
La conferma è arrivata dall'account giapponese ufficiale Zelda Musou, che ha svelato come gli sviluppatori stanno lavorando per l'appunto a due update pensati per far divertire i giocatori con il nuovo Hyrule Warriors "ancora più a lungo".
Novità durante il prossimo Direct?
Al momento non sono state condivise informazioni precise sulle tempistiche di pubblicazione, ma è possibile che ulteriori novità vengano svelate nelle prossime settimane o in occasione di un futuro Nintendo Direct.
Vale la pena ricordare che il precedente capitolo della serie, Hyrule Warriors: L'era della calamità, aveva ricevuto contenuti aggiuntivi a pagamento tramite l'Expansion Pass. Per ora non è stato annunciato nulla di simile per L'era dell'esilio, ma non è da escludere l'arrivo di espansioni in futuro, specie se le vendite del gioco risulteranno soddisfacenti.
