Hyrule Warriors: L'era dell'esilio riceverà degli aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti

Ora che Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è disponibile nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch 2, sono arrivati i primi dettagli sul supporto post-lancio, che a quanto pare includerà almeno un paio di aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti.

La conferma è arrivata dall'account giapponese ufficiale Zelda Musou, che ha svelato come gli sviluppatori stanno lavorando per l'appunto a due update pensati per far divertire i giocatori con il nuovo Hyrule Warriors "ancora più a lungo".