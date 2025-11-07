0

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio riceverà degli aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio riceverà dopo il lancio almeno due aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti, per quanto al momento i dettagli scarseggiano.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/11/2025
Due personaggi di Hyrule Warrios: L'era dell'esilio
Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
Ora che Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è disponibile nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch 2, sono arrivati i primi dettagli sul supporto post-lancio, che a quanto pare includerà almeno un paio di aggiornamenti con nuovi contenuti gratuiti.

La conferma è arrivata dall'account giapponese ufficiale Zelda Musou, che ha svelato come gli sviluppatori stanno lavorando per l'appunto a due update pensati per far divertire i giocatori con il nuovo Hyrule Warriors "ancora più a lungo".

Novità durante il prossimo Direct?

Al momento non sono state condivise informazioni precise sulle tempistiche di pubblicazione, ma è possibile che ulteriori novità vengano svelate nelle prossime settimane o in occasione di un futuro Nintendo Direct.

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è stato promosso da Digital Foundry Hyrule Warriors: L'era dell'esilio è stato promosso da Digital Foundry

Vale la pena ricordare che il precedente capitolo della serie, Hyrule Warriors: L'era della calamità, aveva ricevuto contenuti aggiuntivi a pagamento tramite l'Expansion Pass. Per ora non è stato annunciato nulla di simile per L'era dell'esilio, ma non è da escludere l'arrivo di espansioni in futuro, specie se le vendite del gioco risulteranno soddisfacenti.

Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio.

