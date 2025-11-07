Galaxy S26: Qualcomm punta al 75% dei chip, mentre l’Exynos 2600 resta un’incognita

Galaxy S26: quale processore alimenterà la nuova serie?

Durante la conference call sui risultati del quarto trimestre, è stato chiesto a Qualcomm quali fossero le sue previsioni per la linea Galaxy S26. "Lo diciamo da anni, per diversi motivi - e questo è stato vero negli ultimi anni - che quella che un tempo era una relazione normale, con una quota del 50%, oggi ha come nuova base circa il 75%", ha dichiarato. "Con il Galaxy S25 abbiamo raggiunto il 100%. La nostra ipotesi, per qualsiasi nuovo Galaxy, sarà sempre quella del 75%. Ed è anche la nostra previsione per il Galaxy S26".

Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm

Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con cautela. Le voci precedenti, ancora tutte da confermare, hanno solo aumentato la confusione su quale processore alimenterà la serie Galaxy S26. In ogni caso, queste nuove previsioni fanno sorgere più di un dubbio sul reale arrivo dei chip Exynos.

D'altro canto, proprio qualche settimana fa alcune fonti hanno spiegato che solo il 30% dei dispositivi S26 dovrebbe equipaggiare il nuovo chip, mentre la maggior parte dei dispositivi utilizzerà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm.