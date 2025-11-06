Samsung Galaxy S26: l’Exynos 2600 potrebbe portare miglioramenti significativi per la fotocamera

Secondo le ultime indiscrezioni, l' Exynos 2600 che Samsung adotterà sui prossimi smartphone potrebbe offrire prestazioni molto interessanti. Oltre a una serie di miglioramenti strettamente legati qualità del comparto fotografico, potremmo aspettarci anche maggiore efficienza . Quest'ultimo è un aspetto cruciale per i consumatori, che necessitano di un prodotto qualitativo, ma anche in grado di consumare poco. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite.

Cosa potrebbe cambiare con l’Exynos 2600?

Le informazioni sono state riportate su X dall'utente @SPYGO19726, che avrebbe ottenuto le informazioni grazie a un documento interno e ad alcune conversazioni con ingegneri. Come vi abbiamo anticipato, il comparto fotografico potrebbe migliorare in modo significativo. Sembra che l'ISP (processore di immagine) del chip sarà in grado di gestire una singola fotocamera da 320 MP o tre fotocamere da 108 MP contemporaneamente.

Il processore è inoltre dotato di un motore HDR che può combinare fino a cinque fotogrammi nello stesso momento, nonché elaborare immagini RAW a 14 bit. Ciò si traduce in scatti più precisi, con colori più realistici e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con questo SoC, inoltre, pare sia possibile registrare video 8K con supporto HDR10+ a 60 fps, oltre a video 4K a 120 fps, utilizzando sia l'OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) che l'EIS (stabilizzazione elettronica basata sull'IA).