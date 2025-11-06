Sonic Rumble bombardato di recensioni negative su Steam per la sua monetizzazione predatoria

Sonic negli ultimi anni è tornato a crescere, tra videogiochi di buona fattura e film accolti davvero bene dal pubblico. Lo stesso Sonic Racing: CrossWorlds è riuscito a vendere più di un milione di copie. In tanti speravano che anche il free-to-play Sonic Rumble, appena lanciato, partecipasse alla festa, ma sono rimasti delusi dalle microtransazioni, considerate fin troppo predatorie. Inoltre Rovio, lo sviluppatore, pare non aver colto le potenzialità dei personaggi. Il malcontento si è riversato nelle recensioni di Steam, che sono per il 56% negative, al momento di scrivere questa notizia.