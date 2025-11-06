Clamoroso al Louvre: come password del sistema di sorveglianza veniva usata la parola "LOUVRE"

Il recente furto al Museo del Louvre di Parigi , in cui sono stati rubati gioielli per un valore di circa 88 milioni di euro , ha messo in luce falle di sicurezza tanto sorprendenti quanto gravi . Secondo un'inchiesta del quotidiano francese Libération, la password del sistema di videosorveglianza del museo era semplicemente "LOUVRE".

Al Louvre molti PC utilizzavano ancora Windows 2000

Il rapporto ANSSI metteva inoltre in evidenza l'uso di workstation con sistema operativo Windows 2000, una piattaforma obsoleta e vulnerabile, non più supportata da Microsoft dal 2010. Tali macchine facevano parte della rete di automazione del museo, esponendo potenzialmente a rischi anche i sistemi di controllo fisico e di sicurezza degli accessi.

Un secondo audit, condotto nel 2015 dall'Istituto Nazionale per gli Studi Avanzati sulla Sicurezza e la Giustizia, e completato nel 2017, confermava e ampliava le criticità già note. Anche questo documento, classificato come riservato, denunciava la persistenza delle stesse vulnerabilità: sistemi informatici obsoleti, password prevedibili e carenze nelle procedure di aggiornamento