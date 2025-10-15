Sonic Rumble ha finalmente un mese d'uscita definitivo ed è davvero vicino

Sonic Rumble sarà disponibile a novembre su PC (Steam e Google Play Games), iOS (App Store) e Android (Google Play), ha annunciato SEGA con un comunicato ufficiale, con cui ha anche aperto le pre-registrazioni. Si tratta di una gradita novità, dopo i vari rinvii subiti dal gioco . Ne è cosciente anche l'editore giapponese, che spiega: "Tutto il nostro percorso per preparare questo gioco ha avuto un solo obiettivo: creare un'esperienza che fosse davvero all'altezza del nome Sonic e che meritasse pienamente la vostra passione."

Il trailer

Quando attraverserete la linea di partenza questo novembre, potrete vivere il miglior gioco possibile che potessimo offrire ai fan. Negli ultimi mesi, Sonic Rumble è cresciuto moltissimo, e ogni singolo cambiamento è stato pensato per migliorare la vostra esperienza. Questo tempo extra di sviluppo ci ha permesso di introdurre diversi aggiornamenti mirati ai giocatori, ridefinendo il gioco dalle sue fondamenta. L'obiettivo? Un gameplay fluidissimo, intenso e incredibilmente divertente sin dal primo istante.

Le promesse di Sega sono molte, ma staremo a vedere. Intanto possiamo guardare il nuovo trailer, cui non mancano certo colori e i personaggi più amati della serie.

Sega ha anche spiegato quali sono le tre aree in cui ha migliorato il gioco con questi mesi di sviluppo aggiuntivi: "Abbiamo aggiunto nuove funzioni spettacolari per rendere il gioco più competitivo", "Abbiamo rivoluzionato il percorso iniziale dei nuovi giocatori, così da portarli subito al cuore dell'azione. Abbiamo anche migliorato radicalmente l'interfaccia utente, riunendo missioni e obiettivi in un unico hub intuitivo, così passerete più tempo a giocare e meno a cercare menu;" e "Abbiamo semplificato e reso più gratificante il sistema cosmetico e di progressione dei personaggi, in modo che ogni sblocco abbia un reale valore e i potenziamenti non risultino mai noiosi. Abbiamo anche messo a punto i sistemi di ricompense e del negozio, per creare un percorso di crescita chiaro, generoso ed entusiasmante per tutti i giocatori. Questo include nuove classifiche punteggio e obiettivi più accessibili, così che ogni traguardo sembri davvero una vittoria da celebrare."

A questo punto manca solo la data d'uscita ufficiale, che immaginiamo arriverà a breve, visto che siamo a metà ottobre.