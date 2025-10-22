Sonic Rumble ha una data d'uscita ufficiale, finalmente

0

Finalmente anche Sonic Rumble ha una data d'uscita ufficiale, dopo il recentissimo annuncio del mese di uscita.

22/10/2025
SEGA ha annunciato che Sonic Rumble uscirà il 5 novembre per PC (Steam), iOS tramite App Store e per Android tramite Google Play. Le pre-registrazioni sono già aperte. L'annuncio arriva a stretto giro da quello del mese di uscita. Finalmente, quindi, abbiamo la data tanto agognata, dopo un'attesa prolungatasi più del dovuto.

Dettagli di gioco

Sega promette che esploreremo un mondo pieno di livelli incantevoli e modalità di gioco esaltanti, con un'infinità di scenari, ciascuno con temi e stili di gioco unici.

Sonic Rumble offrirà un mix di modalità diverse: correte per conquistare il primo posto nella Corsa, cercate di rimanere in partita fino alla fine in Sopravvivenza, oppure raccogliete più anelli possibile schivando e colpendo gli avversari in Battaglia ad Anelli. Ci sarà anche altro, ma immaginiamo che alcune sorprese siano state tenute per il lancio.

Sarà anche possibile creare una squadra di quattro giocatori e collaborare per affrontare altre squadre da ogni parte del mondo. Ci saranno tutti i personaggi preferiti da grandi e piccini: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Dr. Eggman e di tanti altri. Saranno tutti personalizzabili, grazie a un'ampia gamma di costumi, animazioni, effetti speciali e molto altro ancora.

