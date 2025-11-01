0

Sonic Rumble ha già un numero impressionante di giocatori

Sega ha annunciato un traguardo incredibile per Sonic Rumble, che ha già accumulato un gran numero di giocatori.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   01/11/2025
Sonic e Knuckles in Sonic Rumble
Sonic Rumble
Sonic Rumble
Sega ha annunciato un grande traguardo per la fase di pre registrazione e pre lancio di Sonic Rumble, il suo imminente gioco free-to-play per PC e sistemi mobile, che sarà disponibile a partire dal 5 novembre. Si parla di 10 milioni di utenti che hanno manifestato il loro interesse e che fanno prevedere un ottimo avvio per il titolo.

Arriva il lancio e il premio

"Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato i 10 milioni di Early Rumblers, tra pre-registrazioni e download durante la fase di pre-lancio, combinati insieme." Ha scritto Sega, che poi ha espresso il suo auspicio: "Con così tanti Rumblers pronti a scatenare il caos al Lancio Globale, è il momento di festeggiare!"

Raggiungere i 10 milioni di Early Rumblers significa anche che è stato sbloccato il Chao dei 10M Early Rumbler, che verrà distribuito a tutti i giocatori al momento dell'arrivo del gioco sul mercato.

Sonic Rumble ha una data d'uscita ufficiale, finalmente

Sega consiglia di reclamare la ricompensa non appena sarà disponibile, perché sarà riscattabile solo per un certo periodo (non indicato). Comunque sia, i giocatori registrati, riceveranno un email che gli notificherà il lancio di Sonic Rumble e cosa fare per riscattare il premio.

Sonic Rumble è il primo titolo multigiocatore della serie, afferma Sega, con battaglie che possono includere fino a 32 giocatori. Include tante modalità di gioco differenti, tra cui Corsa, dove i giocatori competono per il primo posto; Sopravvivenza, dove i giocatori devono impegnarsi per restare in partita; Battaglia Ring, dove i giocatori si sfidano a chi raccoglie più Ring; e altre ancora!

