Sonic Rumble ha già un numero impressionante di giocatori

Sega ha annunciato un grande traguardo per la fase di pre registrazione e pre lancio di Sonic Rumble, il suo imminente gioco free-to-play per PC e sistemi mobile , che sarà disponibile a partire dal 5 novembre. Si parla di 10 milioni di utenti che hanno manifestato il loro interesse e che fanno prevedere un ottimo avvio per il titolo.

Arriva il lancio e il premio

"Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato i 10 milioni di Early Rumblers, tra pre-registrazioni e download durante la fase di pre-lancio, combinati insieme." Ha scritto Sega, che poi ha espresso il suo auspicio: "Con così tanti Rumblers pronti a scatenare il caos al Lancio Globale, è il momento di festeggiare!"

Raggiungere i 10 milioni di Early Rumblers significa anche che è stato sbloccato il Chao dei 10M Early Rumbler, che verrà distribuito a tutti i giocatori al momento dell'arrivo del gioco sul mercato.

Sega consiglia di reclamare la ricompensa non appena sarà disponibile, perché sarà riscattabile solo per un certo periodo (non indicato). Comunque sia, i giocatori registrati, riceveranno un email che gli notificherà il lancio di Sonic Rumble e cosa fare per riscattare il premio.

Sonic Rumble è il primo titolo multigiocatore della serie, afferma Sega, con battaglie che possono includere fino a 32 giocatori. Include tante modalità di gioco differenti, tra cui Corsa, dove i giocatori competono per il primo posto; Sopravvivenza, dove i giocatori devono impegnarsi per restare in partita; Battaglia Ring, dove i giocatori si sfidano a chi raccoglie più Ring; e altre ancora!