Leggende Pokémon Z-A primo nella classifica eShop, grosso aumento di vendite per Animal Crossing: New Horizons

Come ogni sabato, è stata pubblicata la nuova classifica dell'eShop di Nintendo Switch. In vetta troviamo ancora una volta Leggende Pokémon Z-A, stabile al primo posto, con le vendite che non sembrano dare segnali di rallentamento.
Stesso discorso per il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, ormai consolidato in seconda posizione da diverse settimane. La vera sorpresa è Animal Crossing: New Horizons, che compie un balzo impressionante dal dodicesimo al terzo posto. Il motivo? Nintendo ha recentemente annunciato la versione per Nintendo Switch 2, con upgrade a pagamento e un corposo aggiornamento gratuito ricco di novità.
Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake debutta in top 10
A parte il ritorno in auge di Animal Crossing, la classifica non presenta grandi stravolgimenti. Tra le posizioni più alte troviamo i soliti titoli di punta come Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party Jamboree e l'inossidabile Minecraft. Tra le novità, spicca Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, uscito il 30 ottobre, che debutta all'ottavo posto.
Di seguito la top 20 dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Mario Kart 8 Deluxe
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Minecraft
- The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition
- Super Mario Galaxy 2
- Leggende Pokémon Arceus
- Hades 2
- Once Upon a Katamari
- Dinkum
- Nintendo Switch Sports
- GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
- Digimon Story Cyber Sleuth
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Bros. Wonder
Mentre di seguito, la classifica dei giochi venduti su Switch solo in formato digitale:
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Dinkum
- Hollow Knight: Silksong
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Stardew Valley
- Ball x Pit
- Hollow Knight
- The Jackbox Party Pack 11
- Super Mario Galaxy
- Stray Children
- Tiny Bookshop
- Dave the Diver
- Absolum
- Nine Sols
- Ninja Gaiden: Master Collection
- Deltarune
- Becastled
- Subnautica
- Tetris Effect: Connected