Leggende Pokémon Z-A primo nella classifica eShop, grosso aumento di vendite per Animal Crossing: New Horizons

Come ogni sabato, è stata pubblicata la nuova classifica dell'eShop di Nintendo Switch. In vetta troviamo ancora una volta Leggende Pokémon Z-A, stabile al primo posto, con le vendite che non sembrano dare segnali di rallentamento.

Stesso discorso per il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, ormai consolidato in seconda posizione da diverse settimane. La vera sorpresa è Animal Crossing: New Horizons, che compie un balzo impressionante dal dodicesimo al terzo posto. Il motivo? Nintendo ha recentemente annunciato la versione per Nintendo Switch 2, con upgrade a pagamento e un corposo aggiornamento gratuito ricco di novità.