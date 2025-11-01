0

Leggende Pokémon Z-A primo nella classifica eShop, grosso aumento di vendite per Animal Crossing: New Horizons

La nuova classifica dell'eShop di Nintendo Switch 1 vede ancora una volta Leggende Pokémon Z-A al comando, seguito dal bundle con i due Super Mario Galaxy.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/11/2025
Dei personaggi di Animal Crossing: New Horizons in festa
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
News Video Immagini

Come ogni sabato, è stata pubblicata la nuova classifica dell'eShop di Nintendo Switch. In vetta troviamo ancora una volta Leggende Pokémon Z-A, stabile al primo posto, con le vendite che non sembrano dare segnali di rallentamento.

Stesso discorso per il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, ormai consolidato in seconda posizione da diverse settimane. La vera sorpresa è Animal Crossing: New Horizons, che compie un balzo impressionante dal dodicesimo al terzo posto. Il motivo? Nintendo ha recentemente annunciato la versione per Nintendo Switch 2, con upgrade a pagamento e un corposo aggiornamento gratuito ricco di novità.

Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake debutta in top 10

A parte il ritorno in auge di Animal Crossing, la classifica non presenta grandi stravolgimenti. Tra le posizioni più alte troviamo i soliti titoli di punta come Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party Jamboree e l'inossidabile Minecraft. Tra le novità, spicca Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, uscito il 30 ottobre, che debutta all'ottavo posto.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake, la recensione di una collezione iconica Dragon Quest I & II HD-2D Remake, la recensione di una collezione iconica

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Mortal Kombat: Legacy Kollection
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
  9. Minecraft
  10. The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition
  11. Super Mario Galaxy 2
  12. Leggende Pokémon Arceus
  13. Hades 2
  14. Once Upon a Katamari
  15. Dinkum
  16. Nintendo Switch Sports
  17. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
  18. Digimon Story Cyber Sleuth
  19. Hollow Knight: Silksong
  20. Super Mario Bros. Wonder

Mentre di seguito, la classifica dei giochi venduti su Switch solo in formato digitale:

  1. Super Mario Galaxy 2
  2. Hades 2
  3. Dinkum
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Plants vs. Zombies: Replanted
  6. Stardew Valley
  7. Ball x Pit
  8. Hollow Knight
  9. The Jackbox Party Pack 11
  10. Super Mario Galaxy
  11. Stray Children
  12. Tiny Bookshop
  13. Dave the Diver
  14. Absolum
  15. Nine Sols
  16. Ninja Gaiden: Master Collection
  17. Deltarune
  18. Becastled
  19. Subnautica
  20. Tetris Effect: Connected
#Nintendo eShop #Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon Z-A primo nella classifica eShop, grosso aumento di vendite per Animal Crossing: New Horizons