Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 includerà l'espansione? Vediamo cosa dice la confezione

Vediamo cosa c'è scritto sulla copertina di Animal Crossing: New Horizons in versione Nintendo Switch 2 sui contenuti presenti e sulla presenza o meno dell'espansione Happy Home Paradise.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/10/2025
Animal Crossing: New Horizons arriverà su Nintendo Switch 2 a gennaio, ma si tratterà dell'edizione completa, ovvero comprenderà anche l'espansione Happy Home Paradise? La domanda è legittima, visto che i rilanci di questo tipo tendono a presentarsi come riedizione onnicomprensive, ma guardando le caratteristiche menzionate sulla confezione sembra non sia questo il caso.

Nelle scritte informative che si ritrova sulla scatola di Animal Crossing: Nintendo Switch 2 Edition, così come vengono riportate al momento fra i materiali promozionali originali, possiamo leggere la seguente comunicazione: "Include il gioco per Nintendo Switch e l'upgrade pack alla Nintendo Switch 2 Edition, l'upgrade pack può anche essere acquistato separatamente".

Questo sembrerebbe proprio indicare che il pacchetto Happy Home Paradise non sia compreso con la riedizione per Nintendo Switch 2, richiedendo dunque il suo acquisto separato, oppure l'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

L'espansione si dovrà acquistare a parte, o con l'abbonamento

Come abbiamo visto, Animal Crossing: New Horizons riceverà un enorme aggiornamento e la versione Nintendo Switch 2 il 15 gennaio 2026, rilanciando in grande stile il gioco che è diventato un vero e proprio fenomeno di massa qualche anno fa.

La copertina della nuova edizione
La copertina della nuova edizione

Questa versione sarà acquistabile a parte ma coloro che possiedono già l'edizione originale per Nintendo Switch possono comprare anche l'upgrade pack a 4,99 dollari, ottenendo così la versione nativa per la nuova console, che porta con sé diversi vantaggi tecnologici.

La versione Switch 2 ha una risoluzione più alta e consente l'utilizzo dei Joy-Con in stile mouse, tra le altre cose, oltre all'uso del microfono integrato per chiamare gli abitanti e alcune nuove opzioni nell'online come un aumento degli amici che si possono incontrare e l'uso di GameChat.

In tutto questo non rientrerà dunque l'espansione Happy Home Paradise, tuttavia con l'uscita della nuova edizione arriverà per tutti anche un grosso aggiornamento gratuito alla versione 3.0 del gioco, che aggiunge numerose novità come un nuovo hotel sull'acqua, nuovi outfit, un incremento al limite massimo degli oggetti, il mondo dei sogni e una nuova funzione per Resetti.

Segnalazione Errore
