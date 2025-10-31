Nintendo Music si aggiorna a tema Animal Crossing New Horizons con una funzione utilissima

L'app è arrivata ora alla versione 1.4.0 e introduce novità relative ad Animal Crossing New Horizons .

Nintendo non sta mai del tutto ferma e in silenzio continua ad aggiornare le proprie app e i propri videogiochi. Ora è di nuovo il turno di Nintendo Music , l'app musicale per mobile accessibile per chi è abbonato a Nintendo Switch Online (quello base).

Le novità dell'aggiornamento di Nintendo Music

Più precisamente, l'aggiornamento di Nintendo Music fa sì che le tracce musicali di Animal Crossing New Horizons (già presenti sul servizio mobile) siano attivabili in base all'orario reale. Quello che dobbiamo fare è scegliere una delle Playlist (giorno soleggiato, giorno piovoso o giorno nevoso) e selezionare la funzione per le tracce basate sull'orario.

Le tracce di Animal Crossing New Horizons sono solo alcune di quelle presenti su Nintendo Music

Questo significa che se optate per la playlist del giorno piovoso e sono le 21 di sera, verrà riprodotta la traccia musicale "9:00 PM" da 18 minuti. Animal Crossing New Horizons ha infatti varie tracce in base all'orario del giorno e ora possiamo godercele nella vita reale senza doverle selezionare manualmente una per una.

Inoltre, sono stati risolti alcuni "problemi per fornire una esperienza utente superiore": non viene precisato però cosa è stato sistemato nel dettaglio.

Chiaramente la novità dedicata ad Animal Crossing New Horizons non è casuale, visto che Nintendo ha annunciato l'enorme aggiornamento del videogioco simulativo e la versione per Nintendo Switch 2. Vista la grande mole di contenuti in arrivo, ci aspettiamo che su Nintendo Music le tracce di Animal Crossing New Horizons diverranno per un po' le più gettonate.