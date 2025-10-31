EA chiude il multiplayer di quattro giochi di guida a novembre e cancella un gioco mobile

Novembre 2025 si presenta come un mese alquanto distruttivo per i titoli Electronic Arts , con la compagnia che ha annunciato la chiusura del multiplayer per ben quattro giochi di guida in questo mese, oltre alla chiusura totale di un gioco mobile.

Chiuso anche un gioco di calcio manageriale

La chiusura si riferisce esclusivamente al supporto multiplayer online, dunque tutte le componenti single player dei quattro giochi in questione continueranno comunque a funzionare come sempre, e anche il multiplayer potrebbe essere, forse, recuperato da qualche iniziativa indipendente da parte della community, ma ufficialmente si concluderà l'8 novembre.

Electronic Arts esegue queste manovre su base periodica regolare: avendo a che fare con una grande quantità di titoli e serie con elementi multiplayer, spesso legati al genere sportivo e dunque con uscite cadenzate, il supporto per i server viene regolarmente chiuso dopo una certa quantità di tempo.

In questo caso, la serie DiRT è stata cancellata completamente da Electronic Arts in termini di programmazione futura, dunque la rimozione dell'online rientra nella visione di cessazione totale del franchise, tranne che per quanto riguarda DiRT Rally che in qualche modo sopravviverà.

C'è poi un altro gioco che verrà invece completamente disattivato dal publisher questo mese: EA Sports FC Empires verrà infatti disattivato il 30 novembre.

È un gioco mobile non molto noto in quanto lanciato solo come accesso anticipato in alcuni territori, ma si trattava di un manageriale di calcio che poteva avere un buon potenziale, ma evidentemente EA ha deciso di terminarlo.