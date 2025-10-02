Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è disponibile da oggi e Nintendo Music si aggiorna in suo onore

Non è però finita qui, perché nuove tracce per Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono ora disponibili tramite Nintendo Music.

Super Mario Galaxy è il nome del momento per Nintendo: non solo il prossimo film animato realizzato in collaborazione con Illumination (I Minion, Cattivissimo me) si baserà su tale videogioco ma la compagnia giapponese ha non casualmente deciso di riportare in auge i due titoli con un port per Nintendo Switch (con supporto anche a Nintendo Switch 2).

Le novità per Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Le colonne sonore di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 erano già accessibili tramite l'app musicale (esclusiva degli abbonanti a Nintendo Switch Online, ricordiamo) ma ora sono state introdotte anche le tracce "Good Night" del primo capitolo e le tracce "Twins" e "Special Someone" del secondo titolo.

Il tutto avviene per celebrare l'arrivo di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 su Nintendo Switch quest'oggi, 2 ottobre. Inoltre, questo update segue l'arrivo dell'album di Princess Peach: Showtime! sempre su Nintendo Music.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono due giochi amatissimi dagli appassionati e molti, sebbene li abbiano già "spolpati" nella loro versione originale, non vedono l'ora di rimetterci le mani sopra. È però un'ottima occasione soprattutto per i nuovi fan che si erano persi i due titoli in passato.

Se vi interessa più il film, invece, vi ricordiamo che il nuovo cattivo di Super Mario Galaxy - Il Film spunta online grazie al leak di un giocattolo.