Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ad un super prezzo: risparmia con il codice sconto per la versione Switch

Questa raccolta riunisce i due amatissimi capitoli della saga Super Mario Galaxy, originariamente usciti su Wii, permettendo ai giocatori di rivivere le avventure spaziali di Mario e Rosalinda con grafica migliorata e controlli ottimizzati per i Joy-Con. Una novità interessante è l'aggiornamento del libro delle storie di Rosalinda, che includerà nuove pagine inedite.
Ulteriori dettagli sul gioco
Le nuove pagine del libro delle storie di Rosalinda sono potenzialmente legate agli eventi del film di Super Mario Galaxy, previsto per la primavera 2026 In concomitanza con l'uscita cinematografica, Nintendo lancerà anche una nuova linea di Amiibo dedicati a Super Mario Galaxy, in arrivo il 2 aprile 2026, per celebrare l'universo stellare della serie.
