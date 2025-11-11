Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ad un super prezzo: risparmia con il codice sconto per la versione Switch

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che prevede l'applicazione di un coupon dal valore di 5€ (SDMULTI05) su Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch: prezzo totale e finale d'acquisto di 53,68€. Per accedere alla promozione puoi cliccare direttamente su questo link.

Questa raccolta riunisce i due amatissimi capitoli della saga Super Mario Galaxy, originariamente usciti su Wii, permettendo ai giocatori di rivivere le avventure spaziali di Mario e Rosalinda con grafica migliorata e controlli ottimizzati per i Joy-Con. Una novità interessante è l'aggiornamento del libro delle storie di Rosalinda, che includerà nuove pagine inedite.