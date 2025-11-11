0

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ad un super prezzo: risparmia con il codice sconto per la versione Switch

Oggi, in occasione del Single Day, è possibile risparmiare sull'acquisto di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/11/2025
Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che prevede l'applicazione di un coupon dal valore di 5€ (SDMULTI05) su Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch: prezzo totale e finale d'acquisto di 53,68€. Per accedere alla promozione puoi cliccare direttamente su questo link.

Questa raccolta riunisce i due amatissimi capitoli della saga Super Mario Galaxy, originariamente usciti su Wii, permettendo ai giocatori di rivivere le avventure spaziali di Mario e Rosalinda con grafica migliorata e controlli ottimizzati per i Joy-Con. Una novità interessante è l'aggiornamento del libro delle storie di Rosalinda, che includerà nuove pagine inedite.

Le nuove pagine del libro delle storie di Rosalinda sono potenzialmente legate agli eventi del film di Super Mario Galaxy, previsto per la primavera 2026 In concomitanza con l'uscita cinematografica, Nintendo lancerà anche una nuova linea di Amiibo dedicati a Super Mario Galaxy, in arrivo il 2 aprile 2026, per celebrare l'universo stellare della serie.

Per una visione complessiva del gioco, di quello che è stato effettuato dal punto di vista tecnico e per avere una visione completa anche di quanto il gameplay si sia adattato o meno ai tempi, dai uno sguardo alla nostra recensione.

