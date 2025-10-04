0

Super Mario Galaxy 1 e 2 scalzano Hades 2 e conquistano la vetta della classifica dell’eShop di Nintendo Switch

Come previsto il ritorno di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 ha dato una scossa ai vertici della classifica dell'eShop di Nintendo Switch 1.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/10/2025
Mario e Yoshi in Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Articoli News Video Immagini

Come ogni sabato, è stata pubblicata la classifica dei titoli più venduti in formato digitale su Nintendo Switch tramite l'eShop. Nonostante l'ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto dal lancio di Hades 2, il nuovo rogue-like firmato Supergiant Games ha dovuto cedere il primo posto al ritorno di due classici intramontabili: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2.

Il bundle che raccoglie le riedizioni di entrambi i capitoli ha infatti raggiunto la prima posizione della settimana. A seguire, il solo Super Mario Galaxy 2 si è piazzato al secondo posto, mentre il primo capitolo ha conquistato la sesta posizione. Hades 2, come intuibile, è sceso dal primo al terzo gradino del podio.

Bene anche Final Fantasy Tactics

Super Mario Galaxy non è stato l'unico grande ritorno di questa settimana. Infatti, al quarto e quinto posto troviamo Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, rispettivamente nella versione standard e in quella Deluxe. Meno brillante, invece, il percorso di EA Sports FC 26, che perde altre due posizioni e scivola al diciannovesimo posto, confermando un debutto piuttosto sottotono sulla console portatile di casa Nintendo.

Super Mario Galaxy 1 2 9
Super Mario Galaxy 1 + 2, la recensione: torniamo a vedere le stelle! Super Mario Galaxy 1 + 2, la recensione: torniamo a vedere le stelle!

Di seguito la top 20 dell'eShop di Nintendo Switch

  1. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Hades 2
  4. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  5. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
  6. Super Mario Galaxy
  7. Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
  8. Super Smash Bros. Ultimate
  9. Super Mario Party Jamboree
  10. Hollow Knight: Silksong
  11. Mario Kart 8 Deluxe
  12. Minecraft
  13. Sonic Racing: CrossWorlds
  14. LEGO Party
  15. Animal Crossing: New Horizons
  16. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  17. Hollow Knight
  18. Pokemon Legends: Arceus
  19. EA Sports FC 26
  20. Nintendo Switch Sports

Di seguito, invece, trovate la classifica dedicata esclusivamente ai giochi venduti solo in formato digitale:

  1. Super Mario Galaxy 2
  2. Hades 2
  3. Super Mario Galaxy
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Hollow Knight
  6. Stardew Valley
  7. Tiny Bookshop
  8. Disney Dreamlight Valley
  9. Wobbly Life
  10. Deltarune
  11. Terraria
  12. Date Everything
  13. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
  14. Patapon 1 + 2 Replay
  15. Borderlands: The Handsome Collection
  16. Final Fantasy 9
  17. Strange Antiquities
  18. Final Fantasy 7
  19. SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off
  20. The Oregon Trail
#Nintendo eShop #Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Super Mario Galaxy 1 e 2 scalzano Hades 2 e conquistano la vetta della classifica dell’eShop di Nintendo Switch