Super Mario Galaxy 1 e 2 scalzano Hades 2 e conquistano la vetta della classifica dell’eShop di Nintendo Switch

Come ogni sabato, è stata pubblicata la classifica dei titoli più venduti in formato digitale su Nintendo Switch tramite l'eShop. Nonostante l'ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto dal lancio di Hades 2, il nuovo rogue-like firmato Supergiant Games ha dovuto cedere il primo posto al ritorno di due classici intramontabili: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2.
Il bundle che raccoglie le riedizioni di entrambi i capitoli ha infatti raggiunto la prima posizione della settimana. A seguire, il solo Super Mario Galaxy 2 si è piazzato al secondo posto, mentre il primo capitolo ha conquistato la sesta posizione. Hades 2, come intuibile, è sceso dal primo al terzo gradino del podio.
Bene anche Final Fantasy Tactics
Super Mario Galaxy non è stato l'unico grande ritorno di questa settimana. Infatti, al quarto e quinto posto troviamo Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, rispettivamente nella versione standard e in quella Deluxe. Meno brillante, invece, il percorso di EA Sports FC 26, che perde altre due posizioni e scivola al diciannovesimo posto, confermando un debutto piuttosto sottotono sulla console portatile di casa Nintendo.
Di seguito la top 20 dell'eShop di Nintendo Switch
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
- Super Mario Galaxy
- Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Hollow Knight: Silksong
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Sonic Racing: CrossWorlds
- LEGO Party
- Animal Crossing: New Horizons
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- Hollow Knight
- Pokemon Legends: Arceus
- EA Sports FC 26
- Nintendo Switch Sports
Di seguito, invece, trovate la classifica dedicata esclusivamente ai giochi venduti solo in formato digitale:
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Super Mario Galaxy
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Stardew Valley
- Tiny Bookshop
- Disney Dreamlight Valley
- Wobbly Life
- Deltarune
- Terraria
- Date Everything
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
- Patapon 1 + 2 Replay
- Borderlands: The Handsome Collection
- Final Fantasy 9
- Strange Antiquities
- Final Fantasy 7
- SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off
- The Oregon Trail