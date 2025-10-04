Super Mario Galaxy 1 e 2 scalzano Hades 2 e conquistano la vetta della classifica dell’eShop di Nintendo Switch

Come ogni sabato, è stata pubblicata la classifica dei titoli più venduti in formato digitale su Nintendo Switch tramite l'eShop. Nonostante l'ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto dal lancio di Hades 2, il nuovo rogue-like firmato Supergiant Games ha dovuto cedere il primo posto al ritorno di due classici intramontabili: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2.

Il bundle che raccoglie le riedizioni di entrambi i capitoli ha infatti raggiunto la prima posizione della settimana. A seguire, il solo Super Mario Galaxy 2 si è piazzato al secondo posto, mentre il primo capitolo ha conquistato la sesta posizione. Hades 2, come intuibile, è sceso dal primo al terzo gradino del podio.