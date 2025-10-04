Xbox aumenta i prezzi del Game Pass, l’ex presidente dell'FTC punta il dito contro l’acquisizione di Activision

Il commento suona un po' come un "io ve lo avevo detto". Come forse ricorderete, la FTC aveva tentato di bloccare l'accordo da 69 miliardi di dollari avviando un'azione legale contro Microsoft, sostenendo che l'operazione avrebbe ridotto la concorrenza e danneggiato i consumatori, in particolare nei settori del cloud gaming e degli abbonamenti. Nel luglio 2023, un tribunale federale ha respinto la richiesta di sospensione dell'acquisizione, consentendo a Microsoft di finalizzare l'operazione nell'ottobre dello stesso anno. L'agenzia ha poi presentato appello, ma nel maggio 2025 ha ufficialmente ritirato la propria opposizione, chiudendo il caso.

Lina Khan, ex presidente della Federal Trade Commission (FTC) degli USA, ha dichiarato che i recenti licenziamenti all'interno di Xbox e l'aumento dei prezzi di Xbox Game Pass rappresentano una conseguenza prevedibile dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Consolidamento del mercato e aumento dei prezzi vanno a braccetto

Khan, che ha lasciato la guida della FTC a inizio 2025, sostiene ora che i licenziamenti avvenuti in Xbox negli ultimi anni e il rincaro del Game Pass siano effetti diretti dell'acquisizione, con ripercussioni negative sia per i consumatori che per gli sviluppatori.

"L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata seguita da forti aumenti di prezzo e licenziamenti, con effetti negativi sia per i giocatori che per gli sviluppatori", ha detto Lina Khan su X. "Come abbiamo visto in diversi settori, la crescente concentrazione del mercato e l'aumento dei prezzi spesso vanno di pari passo. Quando le aziende dominanti diventano "troppo grandi per preoccuparsi", possono peggiorare le condizioni per i propri clienti senza temere le conseguenze."

Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'FTC arrivano poco dopo un report di Bloomberg, secondo cui uno dei fattori dietro l'aumento dei prezzi di Xbox Game Pass sarebbe la perdita stimata di 300 milioni di dollari nelle vendite di Call of Duty: Black Ops 6, dovuta alla sua inclusione nel servizio.