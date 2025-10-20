22

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è al prezzo minimo storico su Amazon

Se ancora non avete iniziato le vostre avventure spaziali, Amazon propone uno sconto interessante per la combo di giochi Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, che si trova al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/10/2025
La confezione di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Nintendo Switch è al tramonto, ma ci sono ancora tanti giochi che arrivano per la vecchia piattaforma (con supporto a Switch 2), come il "nuovo" Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la collezione dei due grandi giochi 3D di Mario potenziati per Nintendo Switch. Ora, potete ottenere il gioco su Amazon con uno sconto speciale che porta il gioco a 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 69,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 raduna i due capitoli a tema spaziale delle avventure di Super Mario. In questa versione la grafica è stata potenziata per adattarsi alle capacità di Nintendo Switch: in versione Switch 2 è anche possibile giocarli in 4K in modalità TV e 1080p in modalità portatile.

Inoltre, questa versione ha un riproduttore di musica integrato nel gioco e anche nuovi contenuti per il libro illustrato di Rosalinda. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sono dei platform 3D nei quali Mario viaggia su piccoli mondi sferici, alla ricerca di stelle da collezionare.

