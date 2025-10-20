Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è al prezzo minimo storico su Amazon

Nintendo Switch è al tramonto, ma ci sono ancora tanti giochi che arrivano per la vecchia piattaforma (con supporto a Switch 2), come il "nuovo" Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la collezione dei due grandi giochi 3D di Mario potenziati per Nintendo Switch. Ora, potete ottenere il gioco su Amazon con uno sconto speciale che porta il gioco a 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 69,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.