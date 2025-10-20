Il PlayStation Store di PS5 mostra ora un'utile informazione extra

A quanto pare Sony ha inserito un'utile informazione extra sul PlayStation Store di PS5: esplorando le nuove offerte sui giochi direttamente dalla console è possibile vedere l'indicazione relativa al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.
Si tratta di un accorgimento già presente su alcuni dei più popolari store online, vedi Amazon, ma che adesso trova posto anche sulla piattaforma digitale Sony per fare in modo che gli utenti possano effettuare i propri acquisti in maniera informata.
Purtroppo l'indicazione del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni non è stata implementata anche nella versione web del PlayStation Store, che nell'ambito delle promozioni mantiene unicamente il dettaglio della percentuale di sconto applicata.
Ad ogni modo, questo piccolo passo compiuto da Sony consentirà ai giocatori che prediligono la navigazione dello store via PS5 di scegliere con maggiore consapevolezza quali titoli acquistare e quando.
Un ulteriore passo in avanti
L'indicazione del prezzo minimo arriva a pochi giorni da un'altra novità, ovverosia la possibilità da parte degli utenti di scrivere recensioni dei giochi del PlayStation Store, come accade ad esempio su Steam da tempo.
Curiosamente, nel caso delle recensioni vale la regola opposta, nel senso che è possibile inserirle unicamente tramite l'interfaccia web del PlayStation Store e non su console, immaginiamo per questioni di accessibilità legate all'utilizzo della tastiera.
Tornando invece al tema delle offerte, molto probabimente nelle prossime ore partirà una nuova promozione su PS Store e non mancheremo di segnalarvela.