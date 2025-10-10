PlayStation Store, Player's Choice: i giochi PS4 e PS5 in offerta da non perdere

È partita su PlayStation Store una nuova iniziativa, Player's Choice, che promette sconti fino al 75% su tantissimi giochi PS4 e PS5, molti dei quali alla prima promozione in assoluto.

Su PlayStation Store è partita la promozione Player's Choice, con tantissime offerte sui giochi PS4 e PS5, sconti che raggiungono il 75% e diversi titoli in offerta per la prima volta in assoluto, dunque disponibili al prezzo più basso finora. C'è tempo fino al 22 ottobre per approfittare dell'iniziativa, ma quali sono gli affari da non perdere? Dalle ex esclusive Xbox come Gears of War: Reloaded e Senua's Saga: Hellblade 2 ai brillanti The Alters a Kingdom Come: Deliverance 2, da Ninja Gaiden: Ragebound ad Atomic Heart, passando per una selezione di prodotti a meno di 10 euro, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Gears of War: Reloaded Prima promozione e dunque prezzo mai così conveniente per Gears of War: Reloaded, la remaster del remake (ebbene sì) dello straordinario sparatutto in terza persona sviluppato da Epic Games nel 2006 che può essere vostra a 29,99€ anziché 39,99€, dunque con una riduzione pari al 25% che potrebbe senz'altro spronare gli scettici a provare questa esperienza, ancora solidissima. Nella sua iconica campagna, che è possibile affrontare anche in cooperativa, il gioco racconta la storia di Marcus Fenix e della Squadra Delta, a cui viene affidato l'incarico di colpire le temibili Locuste direttamente nel sottosuolo utilizzando una bomba speciale, ma non prima di essersi fatti largo fra orde di nemici sempre più numerosi e potenti. Ancora attuale per quanto concerne il gunplay, l'ex esclusiva Xbox vi coinvolgerà con un comparto single player discretamente ricco, ma soprattutto con una entusiasmante selezione di modalità multiplayer competitive che hanno stabilito nuovi standard ai tempi del loro debutto, spingendo in maniera importante gli abbonamenti a Xbox LIVE Gold per l'accesso all'online. Marcus e Dom in Gears of War: Reloaded Vi serve saperne di più prima di procedere all'acquisto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Gears of War: Reloaded.

Senua's Saga: Hellblade 2 Anche per Senua's Saga: Hellblade 2 ci troviamo di fronte alla prima offerta in assoluto su PlayStation Store, che porta il prezzo dell'avventura firmata Ninja Theory da 49,99€ a 37,49€, consentendoci di risparmiare il 25%. Considerando le peculiarità di questo originale "viaggio sensoriale", che include diverse sequenze d'azione spettacolari, ma anche tanti momenti riflessivi, si tratta di una riduzione da tenere in grande considerazione. Uno degli splendidi panorami di Senua's Saga: Hellblade 2 La saga della guerriera interpretata da Melina Juergens trova in questo sequel uno spessore narrativo e una direzione artistica eccellenti, mentre esploriamo i suggestivi scenari islandesi che fanno da sfondo alla nuova, difficile missione della protagonista, che si ritrova impegnata a difendere alcune tribù dall'attacco dei giganti che abitano il sottosuolo e che si sono risvegliati. Avete letto la recensione della versione PS5 di Senua's Saga: Hellblade 2?

The Alters Fatto salvo lo sconto del lancio, anche per The Alters si tratta della prima promozione: l'originale avventura survival sviluppata da 11 bit studios può essere vostra per 26,24€ anziché 34,99€ se siete abbonati a PlayStation Plus, con un risparmio del 25% che potrebbe senz'altro rendere più appetibile il recupero di un gioco che vale sicuramente la pena di provare. Una sequenza esplorativa di The Alters Come abbiamo scritto nella recensione di The Alters, infatti, la storia dell'astronauta che riesce a evocare una serie di versioni alternative di sé stesso sfruttando una misteriosa tecnologia, così da disporre delle risorse necessarie per abbandonare il pianeta su cui è precipitato con la sua nave, è tremendamente affascinante e ricca di risvolti e diramazioni in grado di cambiare il corso degli eventi.

Kingdom Come: Deliverance 2 Disponibile a 41,99€ anziché 69,99€ per gli abbonati a PlayStation Plus, Kingdom Come: Deliverance 2 ha appena toccato il suo prezzo più basso di sempre su PS Store: un'ottima notizia per chi aveva intenzione di recuperare il brillante action RPG medievale di Warhorse Studios, che con questo secondo capitolo ha decisamente raggiunto la maturità sul piano della narrazione e del gameplay. Henry in Kingdom Come: Deliverance 2 Potremo dunque seguire le vicende di Henry of Skalitz, divenuto ormai un cavaliere esperto, che si ritrova alle prese anche stavolta con i sanguinosi conflitti interni che hanno turbato la Boemia del quindicesimo secolo, fra spettacolari battaglie su larga scala, intrighi politici e clamorosi tradimenti pronti ad alimentare un racconto mai così coinvolgente e appassionante: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.

Ninja Gaiden: Ragebound Sviluppato da The Game Kitchen, il team autore dell'eccellente serie Blasphemous, Ninja Gaiden: Ragebound è alla sua prima promozione su PS Store, con uno sconto del 20% che consente di acquistare l'action platform a 19,99€ anziché 24,99€. Se dunque pensavate di cimentarvi con questo accorato omaggio ai grandi classici del passato, ecco la vostra occasione. Una sequenza di combattimento di Ninja Gaiden: Ragebound Se avete letto la nostra recensione di Ninja Gaiden: Ragebound, saprete che non tutto è andato esattamente per il meglio, nel senso che il gioco non impegna mai davvero né riesce a sorprendere se non dopo le prime fasi della campagna, ma si conferma solido e molto divertente: alla fine non è forse questo ciò che conta più di ogni altra cosa?

Atomic Heart A poche settimane dall'annuncio del sequel, ecco che Atomic Heart tocca il suo prezzo più basso finora su PlayStation Store: fino al 22 ottobre avrete modo di portarvi a casa l'action in prima persona di Mundfish a 24,49€ anziché 69,99€, dunque con una riduzione pari al 65% che rende decisamente accessibile l'esperienza ambientata nel mondo post-sovietico minacciato dai robot. Uno dei nemici che dovremo affrontare in Atomic Heart Al comando di un agente speciale, misteriosamente invitato presso la struttura che segna l'inizio della pericolosa rivolta degli automi, dovremo sfruttare varie armi e le nostre stesse appendici cibernetiche per affrontare androidi e mostruosità nate da esperimenti segreti nel tentativo di riportare la situazione alla normalità, come abbiamo raccontato nella recensione di Atomic Heart.