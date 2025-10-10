0

Il DLC Bridges and Ports di Cities: Skylines 2 è pronto: data di uscita, prezzo e trailer

Cities: Skylines 2 ha rimandato il proprio DLC ancora e ancora, ma finalmente i ponti e i porti sono in arrivo: vediamo qual è la data di uscita, così come il prezzo e il nuovo trailer ufficiale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/10/2025
Cities: Skylines 2 è arrivato un paio di anni fa e, con grande fatica, il team di sviluppo sta pian piano (molto piano) migliorando il gioco, dovendo però spesso rimandare e spostare contenuti promessi. Ad esempio, la grande espansione Bridges and Ports (Ponti e Porti) è stata rimandata ancora e ancora.

Ora, però, pare proprio che sia arrivato il momento del suo arrivo.

Il trailer e la data di uscita del DLC Bridges and Ports di Cities: Skylines 2

L'espansione di Cities: Skylines 2 è prevista ora per il 29 ottobre 2025 e costerà 19,99€. In alternativa, potete comprarla in bundle con il nuovo Cold Wave Channel Radio Station per 22,49€. Il team ha pubblicato un nuovo trailer a riguardo che potete vedere qui sotto.

In questa espansione troverete 20 nuovi tipi di ponti a sollevamento che permettono alle navi di passare: potranno essere personalizzati per adattarsi alle dimensioni della città e allo stile, oltre che al tipo di traffico, sia esso di auto, treni o pedoni.

Potremo creare anche vari tipi di porti, da quelli commerciali a quelli dedicati al turismo, espandendoli in vari modi. Si aggiungono quindi anche i traghetti per spostarsi da isola a isola. Ad espandersi sono anche le industrie marittime, visto che potremo impostare pontili di pesca, fattorie ittiche, trivellatori per il petrolio e non solo per portare nuovi lavori in città.

Ci sono poi 100 nuovi asset, tre nuove mappe (penisola, baia, grandi laghi) e nuovi obiettivi da sbloccare. Il Cold Wave Channel Radio Station invece (che di base costa 4.99€) sblocca nuove musiche minimalistiche e "glaciali". Ecco infine la recensione di Cities Skylines 2 in versione di lancio.

