Il DLC Bridges and Ports di Cities: Skylines 2 è pronto: data di uscita, prezzo e trailer

Cities: Skylines 2 è arrivato un paio di anni fa e, con grande fatica, il team di sviluppo sta pian piano (molto piano) migliorando il gioco, dovendo però spesso rimandare e spostare contenuti promessi. Ad esempio, la grande espansione Bridges and Ports (Ponti e Porti) è stata rimandata ancora e ancora.

Ora, però, pare proprio che sia arrivato il momento del suo arrivo.