Silent Hill 2 riceverà il DLC "Born From a Wish"? La doppiatrice di Maria ha brutte notizie, al momento

Considerando la fedeltà dimostrata da Bloober Team all'esperienza originale con il remake di Silent Hill 2, in molti si aspettano a questo punto che l'opera sia completata con l'arrivo del DLC "Born From a Wish", che aveva caratterizzato un ampliamento del classico Konami, ma la doppiatrice di Maria sembra portare brutte notizie al riguardo.
Durante una sessione in livestream dedicata proprio a Silent Hill 2, l'attrice e doppiatrice Salóme Gunnarsdóttir ha riferito, in sostanza, di non avere ricevuto nessuna notizia da Konami sull'espansione e che nessuna registrazione nuova è stata fatta per tale DLC, cosa che rende improbabile una sua uscita a breve.
Considerando la presenza piuttosto centrale del personaggio nell'espansione, si può pensare che un mancato coinvolgimento della doppiatrice significhi che questa non sia effettivamente in lavorazione, almeno per il momento.
Non è stato registrato nulla di nuovo
"Non ho niente da annunciare su Born from a Wish", ha detto Gunnarsdóttir, rispondendo alle molte domande giunte durante il livestream proprio su questo argomento, che era emerso nelle voci di corridoio più recenti.
"Aspetto che Konami dica qualcosa, ho anche chiesto a Bloober se avessero intenzione di annunciare qualcosa, ma non abbiamo registrato nulla su Born from a Wish, mi dispiace", ha spiegato.
"Non so nient'altro, so solo che non abbiamo più registrato altro materiale". Questo fa pensare che il DLC non sia ancora previsto per il remake di Silent Hill 2, a meno che la registrazione del doppiaggio non sia destinata ad avvenire nel prossimo periodo.
D'altra parte, non abbiamo avuto alcuna notizie nemmeno sull'arrivo di Silent Hill 2 su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, nonostante queste versioni fossero considerate come probabili soggetti di un annuncio in arrivo proprio in questo periodo, con la scadenza dell'esclusiva console a favore di PS5.