Silent Hill 2 per Xbox Series X|S è ora disponibile in maniera ufficiale, a metà prezzo per il lancio

Silent Hill 2 è ora disponibile per Xbox Series X|S anche nei mercati occidentali compresa l'Italia, con la conferma della promozione di lancio a metà prezzo per un periodo limitato di tempo, che lo rende una proposta davvero molto interessante già in questi primi giorni.
Stranamente, Microsoft e Konami non hanno sfruttato l'evento di presentazione andato in scena ieri sera, l'Xbox Partner Showcase, per annunciare l'arrivo di questo atteso e importante titolo, in maniera alquanto bizzarra, forse legata ad accordi precedenti del publisher.
In ogni caso, Silent Hill 2 è ora disponibile su Xbox Store in versione Xbox Series X|S a questo indirizzo, al prezzo di lancio di 34,99€ invece di 69,99€, con una promozione a tempo limitato per celebrare il lancio.
Da notare peraltro che il gioco è disponibile come Play Anywhere, ovvero l'acquisto vale sia su Xbox che su PC e condivisione dei progressi, con la versione Deluxe Edition a 39,99€ invece di 79,99€ e la possibilità di acquistare anche il bundle con Silent Hill f a 87,99€ invece di 109,99€ o il Deluxe Dual Pack a 103,99€ invece di 129,99€.
Un'esperienza molto attesa
Il gioco era comparso ieri in anticipo sulla sezione australiana di Xbox Store, facendo pensare a un leak precedente al suo annuncio che si dava quasi per scontato all'interno dell'evento Xbox Partner Showcase.
Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Silent Hill 2 è stato per oltre un anno un'esclusiva PlayStation, quantomeno su console, e il suo arrivo su Xbox Series X|S era dunque parecchio atteso dai possessori della piattaforma Microsoft.
La cosa interessante di questo progetto è che inizialmente le sensazioni attorno al lavoro svolto da Bloober Team erano tutt'altro che positive, sebbene poi alla prova dei fatti il remake si sia rivelato di straordinaria fattura, rilanciando alla grande le quotazioni dello studio polacco.
L'articolo originale, che riportata dell'uscita in Australia, è stato aggiornato con la pubblicazione del gioco in maniera ufficiale in tutti i mercati.