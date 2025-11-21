Silent Hill 2 per Xbox Series X|S è ora disponibile in maniera ufficiale, a metà prezzo per il lancio

Silent Hill 2 è ora disponibile per Xbox Series X|S anche nei mercati occidentali compresa l'Italia, con la conferma della promozione di lancio a metà prezzo per un periodo limitato di tempo, che lo rende una proposta davvero molto interessante già in questi primi giorni.

Stranamente, Microsoft e Konami non hanno sfruttato l'evento di presentazione andato in scena ieri sera, l'Xbox Partner Showcase, per annunciare l'arrivo di questo atteso e importante titolo, in maniera alquanto bizzarra, forse legata ad accordi precedenti del publisher.

In ogni caso, Silent Hill 2 è ora disponibile su Xbox Store in versione Xbox Series X|S a questo indirizzo, al prezzo di lancio di 34,99€ invece di 69,99€, con una promozione a tempo limitato per celebrare il lancio.

Da notare peraltro che il gioco è disponibile come Play Anywhere, ovvero l'acquisto vale sia su Xbox che su PC e condivisione dei progressi, con la versione Deluxe Edition a 39,99€ invece di 79,99€ e la possibilità di acquistare anche il bundle con Silent Hill f a 87,99€ invece di 109,99€ o il Deluxe Dual Pack a 103,99€ invece di 129,99€.