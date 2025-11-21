Horizon Forbidden West per PS4 e PS5 è in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon è disponibile Horizon Forbidden West per PS4 e PS5 a un prezzo piuttosto vantaggioso. Partiamo dalla Standard Edition per PS4, disponibile a 19,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla attraverso il box sottostante. L'edizione per PS5, invece, costa 29,99 €. Puoi trovarla sempre attraverso il box qui sotto. Ogni prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Horizon Forbidden West in offerta
Si tratta del nuovo capitolo della serie, realizzato da Guerrilla Games, ed è il seguito dell'acclamato Zero Dawn. La protagonista, anche in questo caso, è Aloy in un mondo post-apocalittico, stavolta verso l'Ovest Proibito per trovare una copia di GAIA. Esplorerai una serie di ambientazioni particolarmente suggestive, tra foreste e deserti aridi, ma preparati a una serie di scontri adrenalinici contro le macchine.
Aloy potrà utilizzare diverse armi, ma anche abilità, trappole e attrezzature diverse. Se vuoi saperne di più, come sempre, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.