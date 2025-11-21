Command & Conquer: Red Alert 2 può ora essere giocato direttamente su browser

Il software è compatibile con Chrome, Edge e Safari anche in versione mobile a quanto pare, sebbene ci sia poi da valutare la sostenibilità della cosa in termini di display e potenziale hardware. Funziona anche su Firefox ma, in questo caso, si potrebbero incontrare alcuni problemi di performance.

Nel caso abbiate voglia di una veloce iniezione di strategia in tempo reale classica, è ora possibile giocare Command & Conquer: Red Alert 2 direttamente attraverso il browser internet , con una versione perfettamente riprodotta del gioco originale ma ancora in lavorazione.

Solo in multiplayer, per il momento

Chrono Divide supporta il multiplayer cross-platform utilizzando tutte le mappe originali ed è possibile anche applicarvi varie mod, e al momento è l'unica modalità disponibile, visto che la Campagna single player è ancora in fase di elaborazione e sarà disponibile in un secondo momento.

"Il progetto è nato inizialmente come esperimento con l'obiettivo di dimostrare che era possibile realizzare un gioco RTS multipiattaforma perfettamente funzionante su un browser web", si legge sul sito web di Chrono Divide.

"Ora che è già disponibile una versione giocabile, l'obiettivo finale è raggiungere la parità di funzionalità con il motore originale di Red Alert 2".

Purtroppo, per poter godersi di tutte le mitiche scenette d'intermezzo ci sarà da aspettare che le campagne single player vengano implementate, ma intanto è un inizio interessante: potete provarlo a questo indirizzo.