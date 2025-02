Command & Conquer è di pubblico dominio: EA mette a disposizione il codice sorgente, aggiunto Steam Workshop

Electronic Arts ha effettuato un'azione molto interessante per i modder e importante anche nell'ottica della preservazione, mettendo a disposizione al pubblico il codice sorgente di alcuni capitoli classici di Command & Conquer, che ora è disponibile sotto licenza pubblica e dunque accessibile a tutti, oltre ad aver aggiunto il supporto per Steam Workshop.

L'intenzione è incoraggiare e potenziare ulteriormente la creatività all'interno della community di Command & Conquer, ma anche non bloccare i titoli in questione su store digitali specifici o nelle loro edizioni fisiche originali, con la possibilità per tutti di poter lavorare direttamente sul codice sorgete dei giochi classici.

Con un messaggio rivolto al pubblico, il produttore Jim Vessella e il punto di riferimento della community di C&C, Luke "CCHyper" Feenan, hanno fornito tutti i dettagli sulla pubblicazione del codice sorgente e sul supporto di Steam Workshop in un post su Reddit pubblicato nelle ore scorse.